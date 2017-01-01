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Bayburtlu eğitimciler Bilim Merkezini gezdi

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:27
Bayburtlu eğitimciler Bilim Merkezini gezdi
Bayburtlu eğitimciler Bilim Merkezini gezdi

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'deki okullarda incelemeler yapmak üzere Kayseri'ye gelen Bayburtlu eğitimciler Bilim Merkezine hayran kaldı.
Heyette yer alan Bayburt İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Güven, Kayseri'ye yaptıkları gezinin en önemli durağının Bilim Merkezi olduğunu belirterek Kayserililerin böyle bir merkeze sahip oldukları için çok şanslı olduklarını söyledi.
Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Murat Öksüzler de Bilim Merkezinin herkes tarafından görülmesi gerektiğini ifade ederek, "Öğrencilerimizi de buraya getirmek istiyoruz. Mutlaka görmeleri gerektiği kanaatindeyiz" dedi.
Bayburt Milli İrade Anadolu Lisesi Müdürü Hayri Kocabey de, okulların örnek uygulamalarını görmek için Kayseri'ye geldiklerini belirtti ve çok güzel ağırlandıklarını dile getirerek misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.
(SK)

20.05.2017 11:27:00 TSI
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