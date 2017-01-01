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Bilecik'te mayıs ayında hava soğuyunca sobalar yakılmaya başlandı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:33
Bilecik'te mayıs ayında hava soğuyunca sobalar yakılmaya başlandı
Bilecik'te mayıs ayında hava soğuyunca sobalar yakılmaya başlandı

(Fotoğraflı)

Mehmet Yaşar Beyazıt
BİLECİK (İHA) - Bilecik'te serin ve yağışlı hava etkili olurken, havaların soğuması sebebiyle sobalar yeniden yanmaya başladı.
Hava sıcaklıkları yağan yağmurun ardından soğumasıyla Bilecik'te sıcaklıklar 4- 8 derece azalırken, Mayıs ayının ortasında katı yakıtlı ve doğal gazlı binalarda kaloriferler, evlerde ise; sobalar yeniden yanmaya başladı. Vatandaşlar ise, "Hava sıcaklıklarının artmasını beklerken aksine soğudu. Mayıs ayının sonuna gelinmesine rağmen hava hala ısınmadı. Sağanak yağış sıcaklığın azalmasında etkili oldu. Üşümeye başlayınca sobaları yaktık, yeniden kışlıklarımızı giydik" diye konuştu.
(MYB-MET-Y)

20.05.2017 11:33:43 TSI
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