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Gölpark mesire alanında yabani otla mücadele çalışması başlattı



(Fotoğraflı)



Mehmet Yaşar Beyazıt

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilkbaharın gelmesiyle birlikte Pelitözü Mahallesinde bulunan Gölpark mesire alanı genelinde yabani ot temizleme ve ilaçlama çalışmaları başlatıldı.

Yürütülen çalışmalarla yabani otlara karşı mücadele çalışması başlatan ekipler, vatandaşları rahatsız edecek olan yol kenarları, çocuk oyun alanlarının kenarlarındaki yabani otların temizlenmesi için ilaçlama işlemleri titizlikle yapılıyor. Otların uzamasıyla birlikte, haşerelerin üremesini engellemek ve görüntü kirliliğinin önüne geçebilmek amacıyla başlatılan çalışmaların belli bir program dahilinde devam edileceği belirtildi.

(MYB-MET-Y)



20.05.2017 11:34:24 TSI

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