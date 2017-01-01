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Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi Koordinatörü Veysel Kılıç, Müzeler Haftasını kutladı



(Fotoğraflı)



BİLECİK (İHA) - Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi Koordinatörü Veysel Kılıç, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası sebebiyle kutlama mesajı yayınladı.

Kılıç, mesajında "Müzeler; sanat, bilim, tarih, kültürle ilgili eserlerin halka gösterilmek için toplanıp sergilendiği yerlerdir. Eski eserler bize, geçmiş yıllarda insanların düşünüş, inanç, yaşayış ve yetenekleri hakkında bilgi verirler. Geçmişi öğrenerek bugünü anlamamıza yardımcı olurlar. İnsanlık tarihinin doğru anlatılması, bulunan eserlerin korunması ile bizler ve gelecek kuşakların geçmişimiz ile buluşmasına vesile olmaktadır. Ülkemiz toprakları üstünde birçok uygarlıklar yaşanmıştır. Çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapan ülkemizde, tarihi ve kültürel birikimini koruyarak, geçmişe ayna tutan bu birikimlere sahip çıkmak zorundayız. Özellikle son yıllarda sayısı artarak çoğalan "Yaşayan Şehir Müzesi" diye adlandırılan müzeler yoğun ilgi görmektedir. Bu tip müzeler açıldığı şehirlerde o şehrin kimliğini oluşturan değerlerin hepsini birden ziyaretçiye sunmaktadırlar. Bu kapsamda açılan "Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi" Bozüyük'ün tarihi perspektifinde bir ayna vazifesi görmektedir. Açıldığı günden beri yoğun ilgi gören müzemiz haftanın 7 günü ziyaretçilere açık olup 09:00 ve 17:00 arası misafirlerini ağırlamaya devam edecektir. Şehrimiz tarihine ışık tutan, geçmişimizi koruyup sahip çıkarak, vatandaşlık görevimizi yerine getirmekle mükellef olduğumuzu belirtir, açılışını yeni gerçekleştirdiğimiz "Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi" olarak, Müzeler Haftasını kutlarız" diye belirtti.

(FSİ-MET-Y)



20.05.2017 11:35:58 TSI

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