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Pazaryeri ilçesi yenilenmeye devam ediyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesi değişmeye ve gelişmeye devam ediyor.

Pazaryeri'nde belediye ekiplerince yapılan yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "İlçemizi değiştirmeye geliştirmeye güzelleştirmeye devam ediyoruz. İlçemize şehir içine girmeden hastanemize daha rahat ulaşım sağlamak için alternatif güzergah oluşturuyoruz. Hemşerilerimizin huzuru kolaylığı ve mutlu olması bizim önceliğimizdir. Ben çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İlçemizin güzelleşmesi için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

(CKT-DA-Y)



20.05.2017 11:36:25 TSI

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