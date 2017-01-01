Başkan Yaman, kınalı kuzuları askere uğurladı
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Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldedeki gençleri askere uğurladı.
Asker uğurlamasında duygularını ifade eden Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Evlatlarımızı vatani görevlerini yapmak için uğurluyoruz. Bayırköy Belediye Meclis üyesi Hüseyin Kara kardeşimizin oğlu İbrahim Enes Kara için okutulan mevlite katıldık. Her Türk gencinin, vatanı için gözünü kırpmadan, ölümü göze alarak vatani görevlerini yapıyorlar. Kardeşlerimize görevlerinde başarılar dilerim. Allah yollarını açık etsin hayırlı teskereler dilerim" dedi.
(CKT-DA-Y)
20.05.2017 11:37:26 TSI
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