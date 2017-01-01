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Haliliye'den Karaali kaplıcalarına sağlık turu



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesinin "Evde Bakım Hizmeti"nden yararlanan 35 kadın, Ramazan ayı öncesinde belediyenin bakım hizmeti biriminde yer alan kadın personeller ve refakatçileri ile birlikte Karaali kaplıcalarına sağlık turuna götürüldü.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan evde bakım hizmetinden yararlanan 35 kadın, günü birlik olarak Karaali kaplıcalarına götürüldü. Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde gerçekleştirilen sağlık turunda kadınlara, bakım hizmetinde görevli bayan personeller de eşlik etti. Kaplıcadan çıkan kadınlara, daha sonra belediye tarafından yemek ikramında bulunuldu.

Karaali kaplıcalarına götürülen ve evde bakım hizmetinden yararlanan kadınlar, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Allah Fevzi Demirkoldan razı olsun" diyen kadınlar, "Allah hükumetimizden razı olsun. Bizi Karaali'ye getirdiler. Bizimle ilgileniyorlar. Evlerimizi temizliyorlar. Allah Fevzi başkanımızdan razı olsun. Bölgenin önemli termal kaynakları arasında yer alan Karaali Kaplıcaları, birçok sağlık sorununun çözümü için de doğal bir kaynak olarak biliniyor.

Haliliye Belediyesinin yanınızdayız sloganı ile başlattığı ve her kesimin taktirini toplayan evde bakım hizmeti kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin kişisel bakımları, evlerinin temizlik ihtiyaçları sağlanıyor.

(AK-OE-Y)



20.05.2017 11:41:17 TSI

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