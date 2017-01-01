Bilecikspor'da çoğunluk sağlanamadı
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Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecikspor'un geçtiğimiz gün yapılması planlanan olağan kongresi yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.
Bilecikspor kulüp binası yapılan kongreye oy kullanma hakkı bulunan 60 üyeden sadece 10'u katılırken, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 27 Mayıs Çarşamba günün saat 18:00'da aynı yerde yapılmak üzere ertelendi. Bilecikspor Başkanı İsmail Cinoğlu, kongrede tüm üyelerini 2'inci oturuma beklediklerini ifade etti.
(CKT-MET-Y)
20.05.2017 11:42:08 TSI
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