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Oral'dan kütüphane müjdesi



Mehmet Mercan

YALOVA (İHA) - Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 53. Kütüphaneler Haftası'nda ilçeye Halk Kütüphanesi müjdesi verdi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Halk kütüphanesi kurulmasına yönelik İl Halk Kütüphanesiyle ortak çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Vakıfbank İlkokulu yanında kütüphane için yer sorununu çözdüklerini ifade eden Başkan Oral, kurulacak olan kütüphanenin tam donanımlı olacağını ve yeni eserlerin de ayında bünyesinde barındıracağını açıkladı.

Başkan Oral, tarih boyunca toplumların ve bireylerin; sağlık, huzur ve barış içinde yaşamalarında ve doğru bilgiye ulaşmalarında, kitapların büyük katkısı ve rolü olduğunu söyledi. Ülkemiz kalkınmasının sağlanmasında en çok ihtiyacın eğitilmiş insan gücü olduğunu dile getiren Başkan Oral, "Eğitilmiş insan gücünün yetiştirilmesinde, eğitim ve öğretimin en vazgeçilmez aracı da kitaplardır. Bireylerin yaşamına renk ve anlam kazandıran, onlara rehber olan kitaplar ile kitapların korunduğu ve okuyucuların hizmetine sunulduğu kütüphaneler, hayatımızın en zengin unsurlarındandır. Kitap okumak; insan hayatını zenginleştirmekte, bizlere sayısız pencereler ve farklı bakış açıları getirmekte, kendimizi daha iyi ifade etmemizi ve önyargılardan kurtulmamızı sağlamaktadır" dedi.

(MM-İHS



20.05.2017 11:42:18 TSI

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