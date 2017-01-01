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Aksaray'da otomobiller çarpıştı: 2 ağır yaralı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:47
Aksaray'da otomobiller çarpıştı: 2 ağır yaralı
Aksaray'da otomobiller çarpıştı: 2 ağır yaralı

(Fotoğraflı)

Yasin Can
AKSARAY (İHA) - Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı Bayındırlık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Çelen (43) idaresindeki 68 KY 380 plakalı otomobil, kavşakta Ahmet Yaşar (29) idaresindeki 68 AT 851 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası Ahmet Yaşar'ın kullandığı otomobil hurdaya dönerken, sürücü ve yanında bulunan Lokman Çelik (15) ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, 112 Acil Yardım ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, 2 yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayı yara almadan atlatan sürücü İsmail Çelen gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(YC-İP-Y)

20.05.2017 11:47:23 TSI
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