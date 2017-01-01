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KTÜ'nün 62. kuruluş yıldönümü etkinlikleri

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:50
KTÜ'nün 62. kuruluş yıldönümü etkinlikleri

(Fotoğraflı)

Ozan Köse
TRABZON (İHA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) 62. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk ve Gençlik Anıtına çelenk bırakıldı.
İstanbul ve Ankara'nın dışında kurulan ilk üniversite olma özelliğini taşıyan Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin 62. kuruluş yıldönümü etkinlikleri başladı. TBMM'de 20 Mayıs 1955 tarih ve 6594 sayılı kanunla kabul edilmesinin ardından 1963'de Temel Bilimler, İnşaat-Mimarlık, Makine-Elektrik ve Orman Fakülteleri ile eğitim ve öğretime başlayan KTÜ, bugün 17 fakülte, 4 yüksekokul, 1 konservatuvar, 7 enstitü, 12 meslek yüksekokulu, 28 uygulama araştırma merkezi, 2 bin 411 kişilik akademik kadrosu, 81 il ve birçok farklı ülkeden yaklaşık 60 bin öğrencisi eğitim ve öğretim hayatına devam ediyor. 62. yılına giren KTÜ'nün yıldönümü etkinlikleri Atatürk ve Gençlik Anıtı önünde başladı. Saygı duruyu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal tarafından anıta çelenk bırakılmasının ardından tören sona erdi.
(OK-ÖK-Y)

20.05.2017 11:50:12 TSI
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