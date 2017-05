YEREL HABERLER / HATAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Antakya'lılar Habib-i Neccar için yürüdüler

Buğra Güney

HATAY (İHA) - Hatay'ın tarihi değerlerini tanıtmak amacıyla "Habib-i Neccar Hazretleri Anma Etkinleri" kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi işbirliği tarafından Habib-i Neccar Dağı'ndan başlayarak Kurtuluş Caddesinde bulunan Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camisi'ne kadar yürüyüş düzenlendi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bu yıl beşincisi gerçekleştirilen etkinlik için geleneksel doğa yürüyüşü nedeniyle buluştuklarını belirterek, "Habib-i Neccar ve onun havarilerinin daha tanınır ve bilinir olması adına her yıl bu mevsimde anma etkinliği düzenliyoruz. Habib-i Neccar'ı seven, Hatay'ı, Antakya'yı seven tüm dostlarımız burada" dedi.

Açıklamanın ardından kalabalık, Habib-i Necar Dağı'ndan, Habib-i Neccar Camisi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşün son durağı olan Habib-i Neccar Camisinde Antakya İlçe Müftüsü Necati Şafak tarafından dua ettirildi, ikramlar verildi.

20.05.2017 11:53:32 TSI

