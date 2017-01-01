Antakya'lılar Habib-i Neccar için yürüdüler
(Fotoğraflı)
Buğra Güney
HATAY (İHA) - Hatay'ın tarihi değerlerini tanıtmak amacıyla "Habib-i Neccar Hazretleri Anma Etkinleri" kapsamında yürüyüş düzenlendi.
Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi işbirliği tarafından Habib-i Neccar Dağı'ndan başlayarak Kurtuluş Caddesinde bulunan Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camisi'ne kadar yürüyüş düzenlendi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bu yıl beşincisi gerçekleştirilen etkinlik için geleneksel doğa yürüyüşü nedeniyle buluştuklarını belirterek, "Habib-i Neccar ve onun havarilerinin daha tanınır ve bilinir olması adına her yıl bu mevsimde anma etkinliği düzenliyoruz. Habib-i Neccar'ı seven, Hatay'ı, Antakya'yı seven tüm dostlarımız burada" dedi.
Açıklamanın ardından kalabalık, Habib-i Necar Dağı'ndan, Habib-i Neccar Camisi'ne kadar yürüdü.
Yürüyüşün son durağı olan Habib-i Neccar Camisinde Antakya İlçe Müftüsü Necati Şafak tarafından dua ettirildi, ikramlar verildi.
(BGY-Y)
20.05.2017 11:53:32 TSI
NNNN