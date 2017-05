YEREL HABERLER / AKSARAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Yazgı muhtarlarla istişare toplantısı düzenledi

Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 48 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek Aksaray'da yapılan ve yapılacak projelerle ilgili istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Belediye başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu toplantıda Başkan Yazgı mahalle muhtarların istek ve taleplerini dinleyerek not aldırdı. Şehirde devam eden projeler hakkında muhtarlara detaylı bilgiler veren Başkan Yazgı, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimize daha iyi hizmet etmek için çok çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir ayrım gözetmeden bütün mahallelerimize eşit hizmet götürüyoruz, bunu yaparken de sizlerin istek ve önerilerine büyük önem veriyoruz. Hizmetlerimizin geliştirilmesi bakımından istişare toplantımızın çok faydalı olacağına inanıyorum. Şehrimiz için hizmetlerimiz sizlerin de katkısıyla inşallah devam edecek" diye konuştu.

Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Emin Tetik ise, muhtarlara her zaman destek veren Başkan Yazgı'ya teşekkür ederek, "Bu toplantı çok yararlı oldu. Aksaray için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Yazgı muhtarlar ile birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

