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Siverek'te Liselerarası ses yarışması



(Fotoğraflı)



Cuma Sarı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 19 Mayın Atataürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ses yarışması düzenlendi.

Siverek ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Siverek Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor bayramı etkinlikleri kapsamında liselerarası ses yarışması düzenlendi. İki aylık elemeler sonucunda finale kalan dokuz öğrenci ilçenin Yenişehir mahallesinde bulunan Eyyüp Cenap Gülpınar Gençlik merkezinde hünerlerini ortaya koyarak, yeteneklerini sergiledi. Yarışmayı Siverek Kız Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Ceylan Fettahlıgil birinci, Karacadağ Anadolu Lisesi Öğrencisi Abdullah Aker ikinci ve Zeynep Nur Gülsüm ise üçüncü oldu. Yarışmada birinci olan Ceylan Fettahlıgil'e ödülünü 'O Ses Türkiye' Final yarışmacılarından olan ve yarışmanın etkili seslerinden olan Kaya Aslantepe verdi.

Yarışmaya Siverek Ak Parti İlçe Başkanı İlhan Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, Siverek Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ahmet Yıldız, Şube Müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı

(CS-SD-Y



20.05.2017 11:55:29 TSI

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