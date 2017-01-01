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"Mayıs Yedisi"ne yağmur engeli



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Karadeniz Bölgesi'nde geleneksel olarak kutlanan "Mayıs Yedisi" hava muhalefeti engeline takıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sabah erken saatlerde başlayan yağış, vatandaşların sahile gelmesine engel oldu. Az sayıda kişi sahile gelerek geleneği yerine getirmeye çalıştı.

Çatalpınar ilçesinden Fatsa sahiline gelen Nuran Kaya, "Her yıl gelirim ve burada dilek dilerim" dedi.

Aslancami Mahallesi'nden gelen Soner Kızıllık, "Sahile gelip denize giriyoruz. Hava şartları bu yıl iyi olmadığı için çok fazla ilgi olmadı" diye konuştu.

Hava muhalefeti nedeniyle bu yıl fazla ilgi olmadığını belirten Muharrem Göç ise, "Her yıl müthiş bir kalabalık olurdu fakat bu yıl yağmur engel oldu. Mayıs Yedisi'nin bize göre çok önemli bir özelliği yok ama gelenek olarak kutlarız" şeklinde konuştu.

Havanın yağmurlu olması nedeniyle tezgah açamayan satıcılar ise üzüntülü bir şekilde Fatsa'dan ayrıldılar.

(AA-SLH-Y)



20.05.2017 12:06:33 TSI

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