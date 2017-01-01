YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunları buluştu

Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunları buluştu

- Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik:

- "Sanat okulları eski itibarını kazanmaya başladı"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Mezunlar Buluşması'nın ikincisi yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye ve Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği Onursal Başkanı Mustafa Çelik, "Sanat okulları eski itibarını kazanmaya başladı" dedi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen buluşmaya, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın ve mezunlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, okulun 74 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Elmalı, "Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eski adıyla Sanat Okulu 74 yıllık bir geçmişe sahiptir. Şu ana kadar 22 bin 742 mezun vermiştir. 1942 yılında 337 öğrenci ile Kayseri Bölge Sanat Okulu olarak tesviyecilik, demircilik ve marangozluk sanat dalında eğitime başlamıştır. Günümüzde bilişim, makine, mobilya, motorlu araçlar, elektrik, elektronik, meteoroloji ve uçak bakım alanları olmak üzere toplam 8 alanda eğitim vermektedir. Mesleki ve teknik eğitim niteliğinin artırılması, toplumda bu alanda farkındalık oluşturulması, meslek lisesi öğrencilerinin eğitimleri sürecinde edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürmesi, bilimsel düşünebilen girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmesi en büyük arzumuzdur. Sanayi şehri olan Kayseri'de okullarımızdan sektörlerin arzuladığı iş gücünün sağlanmasını arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

1978 yılında okulun elektronik bölümünden mezun olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, "Okul idaresi geçtiğimiz yıl bu toplantının ilkini yapmıştı. O toplantıda 'Bu iş geleneksel hale gelir mi?' diye teklifte bulunmuştum. Arkadaşlarımız bu teklifi dikkate alarak geleneksel hale getirdiler. İnşallah bundan sonrada her sene bu devam eder ve bir araya gelerek mutluluğumuzu ve muhabbetimizi hep birlikte paylaşırız. Çok eski dostlarımızı burada görüyorum. Burada Merkez Endüstri Meslek Lisesinde 1977-1978 yılında elektronik bölümünden mezun oldum. Mezun olalı 40 yıl oldu ama o yıllarda bu imkanlar yoktu" dedi.

Çelik, "Bugün geldiğimiz noktada sanat okulları eski itibarını kazanmaya başladı ama bu yetmez, daha fazlasını yapmak zorundayız. Sanat okullu olmanın bir ayrıcalık olduğunu belirlemek zorundayız. Eğer biz bu ülkeyi kalkındıracaksak, sanayide, ekonomide ve endüstri de bir yerlere gelinecekse bu okullar sayesinde olacak. Buraları güçlendirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Eski günlerini yada eden mezunlar, okulun bölümlerini gezdi ve hatıra fotoğrafı çekindi.

(AG-SK)



20.05.2017 12:08:01 TSI

NNNN

