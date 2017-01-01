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Vortex, 12 ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlıyor

- Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek yeni bir teknoloji sistemi ile soğuk üflemeli epilasyon cihazı üreten Vortex Firması CEO'su Ferit İşkar, 12 ülkeye yapmış oldukları ihracatlar ile cari açığın kapanmasında ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını söyledi



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ADANA (İHA) - Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek yeni bir teknoloji sistemi ile soğuk üflemeli epilasyon cihazı üreten Vortex Firması CEO'su Ferit İşkar, 12 ülkeye yapmış oldukları ihracatlar ile cari açığın kapanmasında ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını söyledi.

Vortex'in kullanıcılar ve uygulama yaptıranların memnuniyeti sonucu bu günlere geldiğini belirten İşkar, "Merkezler, Vortex ile müşterilerini memnun edeceğini biliyorlar ve bu durum tabii ki güçlü referanslar oluşturmalarını sağlıyor" dedi.

Üretim ve satış-pazarlama olmak üzere 2 firmayla onlarca kişiye istihdam sağlayan firmanın CEO'su Ferit İşkar, yerli üretim olması nedeniyle Türkiye'de önemli ölçüde istihdam oluşturduklarını ifade ederek, 12 ülkeye yapmış oldukları ihracatlar ile de cari açığın kapanmasında ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını ve daha da büyüyerek yeni teknolojiler üretmeye devam edeceklerini belirtti.



"Hedefimiz uluslararası fuarlarda dünya markalarıyla rekabet etmek"

Hem üretimin hem de satış pazarlamanın başında olan İşkar, "Gelecekteki hedeflerimiz arasında uluslararası büyük sektörel fuarlara üretici olarak katılıp, üretim yapan tüm dünya markaları ile rekabet etmek" diye konuştu.

Müşteri odaklı düşünce yapısı ve kalitesine güvenerek ürettikleri cihazların sektörde bekledikleri ilgiyi gördüğünü kaydeden Vortex Firması CEO'su Ferit İşkar, şunları söyledi:

"Bize inanan, güvenen binden fazla güzellik salonu, polikliniklerin güvenine layık olmak için çok çalışıyoruz, Ar-Ge bölümüne ciddi yatırım yapıyoruz. Bu süreçte piyasada kalite açısından çok fazla eksiği hissedilen Hibrit Teknolojisi (Epilice) cihazımızı da lanse ettik ve güzel dönüşler aldık. Sürekli Ar-Ge'ye yatırım yapacağız. Devletimizin tüm üretim, pazarlama, istihdam, uluslararası ticaret konusundaki desteklerinden faydalanıyor ve devletimize teşekkür ediyoruz."

(ELF-Y)



20.05.2017 12:08:35 TSI

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