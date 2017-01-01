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Silifke Festivalinde sergi açılışları yapıldı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:09
Silifke Festivalinde sergi açılışları yapıldı
Silifke Festivalinde sergi açılışları yapıldı

(Fotoğraflı)

Murat Şengi
MERSİN (İHA) - 44. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali etkinlikleri kapsamında yer alan sergiler açıldı. Sergilerin açılış kurdelesini Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve sergiye katılan sanatçılar kesti.
Silifke Müzik ve Folklor Festivali etkinlikleri kapsamında Nazan Kundak-Resim Sergisi, Oğuzhan Karaduman-Cam Altı Sergisi, Yüksel Bütün-Fotoğraf Sergisi, Emine İlkutlu İzdar-Resim Sergisi, Halit Aker ve Grubundakiler-Yağlı Boya Sergisi, Serdar Güngör-Resim Sergisi, Arda Topçu, Doğa Merve Akdoğan, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Adana Şubesi Başkanlığı, Mahinur Çelimli, Leyla Köksoy, Batuhan Şimşek, Tuna İkra Bozdağ, Atilla Över, Huzeyfe Okur-Tahta Kaşık Sergisi ve Cezaevi Müdürlüğü Sergilerinin açılışı yapıldı.
Bu yıl 44. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında sergi açılışlarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Turgut, kültür haftasının dolu dolu bir programla geçeceğini belirterek, "1974 yılından beri kültür değerlerimizi yaşatmak, canlı tutmak, bunu yurt içinden ve yurt dışından gelen insanlara tanıtmak için festivaller yapıyoruz. 1974 yılında Müzik ve Folklor Festivali olarak başlayan ve 44 yıldır başarılı bir şekilde kutladığımız festivalimizi, bu yılda en iyi şekilde karşılamanın heyecanını ve coşkusunu yaşamaktayız.
Bu coşkumuza ve sevincimize her yıl olduğu gibi bu yılda el emeği ve göz nuru eserleriyle renk katan bizleri yalnız bırakmayan çok değerli sanatçılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Silifke'de, sanatın ve sanatçının bulunduğu bu güzel kentimizde her zaman kültürel zenginliklerimizi ön planda tutmaya, sanatın ve sanatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sergi açan sanatçılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
(MŞN-Y)

20.05.2017 12:09:43 TSI
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