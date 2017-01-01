Yalvaç ailesinin mutlu günü
(Fotoğraflı)
MALATYA (İHA) - Gazeteci İsmet Yalvaç'ın oğlu Eralp Yalvaç hayatını Gizem Türkoğlu ile birleştirdi. Düğüne Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'de katıldı.
Geçtiğimiz hafta İstanbul'da kıyılan nikah sonrası genç çift için Malatya'da düğün merasimi düzenlendi. Bir düğün salonunda gerçekleşen merasime Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile çok sayıda davetli katıldı.
(CÖ-OE-Y)
20.05.2017 12:14:04 TSI
NNNN