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Engellilerle birlikte tişört boyadılar



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi Çocuk Meclisi Akmeşe Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nde bir etkinlik düzenledi.

Çocuk Meclisi üyeleri Akmeşe yolu üzerindeki rehabilitasyon merkezindeki 44 zihinsel engelliyi ziyaret edildikten sonra merkezinin bahçesinde bir dizi etkinlik gerçekleştirdiler. Etkinliğe çocuk meclisinin çeşitli komisyonlarında görev alan öğrenciler katıldı.

Çocuk Meclisi üyeleri, zihinsel engellilerle birlikte tişört boyama etkinliği yaptı, ardından çalınan müzikler eşliğinde hep birlikte oyunlar oynandı. Etkinlik bitiminde hazırlanan çeşitli hediyeler zihinsel engellilere verilerek onların mutlu olması sağlandı. Çocuk Meclisi sekretaryasında görev yapan Büşra Yoldaç, etkinlik için kendilerine her türlü desteği sağlayan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'a teşekkür etti.

(RFK-Y)



20.05.2017 12:17:26 TSI

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