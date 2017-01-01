Vos26'dan eğitime tam destek
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - Vos26 Otomobil Kulübü üyeleri, "Kalemim Olur Musun?" projesi kapsamında eğitime destek olmayı sürdürüyor.
Proje kapsamında Ağapınar İlköğretim Okulu'na giden Vos26 üyeleri, minik öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilere hediyeler sunan üyeler, eğitime destek olacaklarını dile getirdiler. Okulların tatile gireceği tarihe kadar desteklerini sürdüreceklerini belirten Vos26 üyeleri, yeni eğitim öğretim yılında da minik öğrencilerin yanlarında olacaklarını kaydettiler.
(MSY-MET-Y)
20.05.2017 12:22:29 TSI
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