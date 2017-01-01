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Didim'de düğünde bıçaklı kavga: 1 ölü



AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Akyeniköy Mahallesinde bir düğünde çıkan kavgada bıçakla yaralanan şahıs hayatını kaybetti.

Olay Akyeniköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Düğün merasiminin sona ermesinin ardından gençler arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Akyeniköy'de belediye çalışanı İ.B (45) cebinden çıkardığı bıçakla 4 kişiyi yaraladı. Düğündeki davetlilerin haber vermesiyle olay yerine çağrılan ambulansla yaralılar Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 25 yaşındaki Mehmet Ali Durduran, a yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan birinin de durumunun ağır olduğu iki kişinin ise hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olay sonrası İ.B jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Mehmet Ali Durduran otopsi için İzmir Adli tıp morguna kaldırıldı. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(HÇ-MB-Y)



20.05.2017 12:25:32 TSI

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