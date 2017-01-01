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Dörtyol'da İtfaiye personelinden kurtarma tatbikatı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:26
Dörtyol'da İtfaiye personelinden kurtarma tatbikatı
Dörtyol'da İtfaiye personelinden kurtarma tatbikatı

(Fotoğraflı)

Necati İvgin
HATAY (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde itfaiye personeli, yüksekten kurtarma eğitimi ve tatbikatı yaptı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Dörtyol itfaiye personeline yüksekten kurtarma eğitimi verildi.
Müdürlük bahçesinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitime 12 itfaiye personeli katıldı. İtfaiye yetkilileri kurtarma eğitimini" ülke ve il genelinde meydana gelebilecek deprem, yangın, dağcılık ve her türlü doğal afet konusunda personelin bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla verdiklerini tatbikatta genel olarak yüksekte kurtarma eğitimini teorik ve tatbiki olarak yaptıkları kaydedildi.
(NCT-Y)

20.05.2017 12:26:28 TSI
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