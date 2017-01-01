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Eskişehir'in hızlı gelişimi, otelciler arasındaki rekabeti kızıştırdı

- Önümüzdeki yıllar otelciler için ümit verici

- Hotel Genel Müdürü Tunç Gezmiz;

- "Şehrimiz çok kısa süre içerisinde Türkiye'nin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelecek"

- "Odunpazarı'nda otelcilik, şehrin merkezine göre daha zor"



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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in son yıllardaki hızlı gelişimi, şehirdeki otel ve yatak sayısının da artmasına sebep oldu. Otelciler arasında ciddi bir rekabetin söz konusu olduğunu ifade eden özel bir hotelin Genel Müdürü Tunç Gezmez, Eskişehir'in önündeki 10 yılın otelciler için ümit verici olduğunu söyledi.

Eskişehir'e, 4 yıl öncesine kıyasla çok daha fazla ulusal ve marka firmaların yatırım yaptığını vurgulayan Gezmez, "Eskişehir'de çok hızlı bir gelişme var. 4 yıl önce Antalya'dan buraya geldiğimde sayılı oteller vardı. Son birkaç yılda burada 5 yıldızlı tesisler ve ulusal markalar yer almaya başladı. Dolayısıyla Eskişehir'in tanıtımı çok iyi yapılıyor diye düşünüyorum. Öte yandan böylesine üst sınıf markaların buraya gelip yatırım yapıyor olması, bizim göremeyip de onların gördüğü bazı şeylerin olduğu gösteriyor bizlere" şeklinde konuştu.

"Otelciler arasında ciddi bir rekabet söz konusu"

Eskişehir'de her geçen yıl otel ve yatak sayısının arttığını belirten Tunç Gezmez, şehrin çok kısa süre içerisinde Türkiye'nin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline geleceğini söyledi. Gezmez, "Gelinen bu noktada, tabi ki tüm oteller birbirlerinin yeniliklerini ve çalışmalarını takip ediyor. Otelciler arasında ciddi bir rekabet var. Eskişehir'de hergün yeni bir otel açılıyor. Şuan tüm bölgelerde kapasitenin çok üzerinde bir yatak sayısı var. Şehrin yıllık doluluk oranı yüzde 33. Yani yüzde 33'e baktığınız zaman hemen hemen bütün oteller yüzde 50'nin altında iş yapıyormuş gibi gözüküyor. Tabi bu durumda da belirleyici olan nokta otellerin özel etkinlikleri ve müşteriyi kendisine çeken uygulamaları oluyor" ifadelerini kullandı.

"Odunpazarı'nda otelcilik, şehrin merkezine göre daha zor"

Odunpazarı'nda sadece cumartesi günleri kültür turlarına ev sahipliği yapabildiklerini belirten Tunç Gezmez, diğer günlerde bu bölgeye gelen müşteri kesiminin daha çok iş segmentli olduğunu söyledi. Odunpazarı'nda otelciliğin, merkezdeki otellere kıyasla biraz daha zor olduğunun altını çizen Gezmez, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Gezip görmeye gelen, tatil amaçlı konaklamaya gelen insanların tercih ettiği bir yer Odunpazarı Bölgesi. Ama diğer yönden baktığımızda, bizim müşterilerimizin yüzde 80'ini oluşturan kesim tamamen organize sanayi kökenli ve iş segmentli. Pazardan cumaya kadar geçen o 6 günlük süreç, bizim iş dünyasını ağırladığımız bir süreç. Sadece tek bir gün kültür turlarına hizmet vermekteyiz. O bakımdan Odunpazarı'nda otelciliğin merkeze kıyasla biraz daha zor olduğunu söylemek mümkün."

(MUR-MET-Y)



20.05.2017 12:26:36 TSI

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