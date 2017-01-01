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Sökeli Levent atletizmdeki başarısıyla göz doldurdu

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:26
Sökeli Levent atletizmdeki başarısıyla göz doldurdu
Sökeli Levent atletizmdeki başarısıyla göz doldurdu

(Fotoğraflı)

Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi öğrencisi Levent Er, atletizmdeki başarılarıyla dikkat çekiyor.

Katıldığı yarışmalarda çeşitli mesafelerde yaptığı koşularla adını derece alanlar arasına yazdırmayı başaran 15 yaşındaki Levent Er, aynı zamanda ilçenin altyapı takımlarından Söke İdman Yurdu kulübünde futbol oynuyor.
Başarılarına 7. Sınıftayken il kapsamındaki yarışmadan ikincilik derecesiyle başlayan Levent Er, geçtiğimiz yıl 300 metrede birincilik, Mersin'de yapılan okullar arası 100 mt. bölge yarışmasında ise üçüncülük elde etti. Bu yıl katıldığı gençlik haftası kapsamındaki atletizm yarışmalarında ise 100 mt. mesafesinde koşan Levent Er, birincilik madalyasını aldı.
(LT-MB-S)

20.05.2017 12:26:42 TSI
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