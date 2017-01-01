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Erciş'te Kaymakamlık kupası sahiplerini buldu



(Fotoğraflı)



Nihat Çavuşoğlu

VAN (İHA) - Van'ın Erciş Kaymakamlığı tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol ve futbol turnuvaları sonucunda dereceye giren takımlar kupalarını aldı.

Turnuvanın final müsabakaları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Programı kapsamında yapıldı. Erciş Kaymakamlığı Şehit Polis Halil Hamuryen Voleybol Turnuvasının final maçı 12 Dev Adam Kapalı Spor Salonunda yapıldı. Erciş Şeker Fabrikası ile Alaattin Sucular Ortaokulunun final müsabakasını Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, Garnizon Komutanı Albay Murat Yalbır, Cumhuriyet Savcısı Durmaz Bayraktar, kurum ve daire amirleri ile çok sayıda taraftar izledi. Final maçı sonucunda setleri 3-0 alan Erciş Şeker Fabrikası şampiyon oldu. Voleybol Turnuvası sonucunda Alaattin Sucular Ortaokulu ikinci, Kadir Rezzan Has Ortaokulu ise üçüncü oldu. Aynı gün tamamlanan Futbol turnuvasının şampiyonu ise Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu olurken, Vali Abdulkadir Sarı Ortaokulu ikinci, Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.

(NÇ-ŞAK-Y)



20.05.2017 12:28:16 TSI

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