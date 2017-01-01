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17 kadına 30 bin TL mikro kredi



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Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu'da Grameen Mikrokredi Programı (TGMP) kapsamında 17 kadına yaklaşık 30 bin TL kredi verildi.

Ordu Mikrokredi Şubesi tarafından Altınordu Belediyesi Toplantı Salonu'nda Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ın katılımı ile toplu kredi dağıtımı gerçekleştirildi. Türkiye Grameen Mikrokredi Programı (TGMP) kapsamında Türkiye'de kadınların kendi kendilerine gelir getirici faaliyette bulunmalarına illerde bulunan Mikrokredi Şubeleri tarafından imkan sağlanıyor. Bu illerden bir tanesi olan Ordu'da da çoğunluğu el sanatları, çeyiz üretimi, terzi, unlu mamuller üretimi, toptan ürün alım satımı, hayvancılık ve tarım üzerine faaliyet gösteren 17 kadına yaklaşık 30 bin TL kredi dağıtıldı.

Kredi dağıtım töreninde konuşan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, mikrokredi ile kadınların aile ekonomisine katkı sunduğunu söyledi. Kredilerin geri dönüşü ile farklı kadınlarında kredilerden yararlanabileceğinin altını çizen Tekintaş, "750'ye yakın hanım kardeşimizin kredi desteği aldığı, 530 hanım kardeşimizin kredilenmiş çalışmasının bulunduğu Mikrokredi Altınordu Şubesi'ne teşekkür ediyoruz. Hanım kardeşlerimizin kendi işlerini yürütebilmeleri ve aile ekonomisine katkı vermek için yaptığı çalışmaları tebrik ediyor ve devamını diliyorum. 17 arkadaşımıza 30 bin TL kredi dağıtıyoruz. Bu krediler geriye döndüğünde de farklı arkadaşlara kredi olarak geri dönecek. Kredilerden yararlanacak olan hanım kardeşlerimize yaptığı işlerde başarılar diliyoruz" dedi.

Altınordu Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen kredi dağıtım törenine Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ordu Mikrokredi Şube Müdürü Sevil Gönül ve Ordu Mikrokredi Saha Sorumlusu Zeliha Kuralay Alakuş ve mikrokredi'den yararlanan kadınlar katıldı.

Program kredi almaya hak kazanan kadınlara Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş tarafından kredilerinin verilmesinin ardından sona erdi.

(MAK-SLH-Y)



20.05.2017 12:33:20 TSI

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