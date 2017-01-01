ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SYM 2016-2017 yıl sonu sergisi açıldı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:36
SYM 2016-2017 yıl sonu sergisi açıldı
SYM 2016-2017 yıl sonu sergisi açıldı

(Fotoğraflı)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Karabük Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezleri (SYM) 2016-2017 yıl sonu sergi açıldı.
Kent Meydanında kurulan çadırda açılan sergiye Karabük'teki tüm Sosyal Yaşam Merkezlerindeki kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı.
Açılış öncesi Karabük Üniversitesi ve Ortaöğretim okulları tarafından folklor gösterisi yapıldı. Tüm yörelerin halk oyunlarının sergilendiği halk oyunları gösterisi büyük beğeni ile izlendi.
Açılış törenine Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, MHP İl Başkanı Adem Kar, Karabük Merkez Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı İbrahim Harmanbaşı ve davetliler katıldı.
Sergi açılışın ardından sergiyi gezen ve kursiyerleri tebrik eden Belediye Başkanı Rafet Vergili, Sosyal Yaşam merkezlerinin çok önemli bir görevi üstlendiğini, her geçen gün açılan kursların sayısının arttığını söyledi.
(YE-YE-Y)

20.05.2017 12:36:53 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Karabük'teki trafik kazası
YEREL

KARABÜK'TEKİ TRAFİK KAZASI
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL

HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI
Ölümlü kazanın sürücüsü tutuklandı
YEREL

ÖLÜMLÜ KAZANIN SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Safranbolu'da 19 Mayıs coşkusu
YEREL

SAFRANBOLU'DA 19 MAYIS COŞKUSU
Yıldız kızlar voleybol grup birinciliği müsabakaları Karabük'te başladı
YEREL

YILDIZ KIZLAR VOLEYBOL GRUP BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARI KARABÜK'TE BAŞLADI
Yenice'de 19 Mayıs coşkusu
YEREL

YENİCE'DE 19 MAYIS COŞKUSU
Kardemir Karabükspor'da hedef ilk 10
YEREL

KARDEMİR KARABÜKSPOR'DA HEDEF İLK 10
EN ÇOK OKUNANLAR
Susuz kalan vücutta hangi belirtiler olur?
SAĞLIK

ELİNİZİN ÜSTÜNÜ ÇİMDİKLEYİN, BIRAKINCA DERİNİZ HEMEN ESKİ HALİNE DÖNÜYORSA...

 1
  • 2 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Hande Yener'in sevgilisi bakın nereliymiş...