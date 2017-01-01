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SYM 2016-2017 yıl sonu sergisi açıldı



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezleri (SYM) 2016-2017 yıl sonu sergi açıldı.

Kent Meydanında kurulan çadırda açılan sergiye Karabük'teki tüm Sosyal Yaşam Merkezlerindeki kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı.

Açılış öncesi Karabük Üniversitesi ve Ortaöğretim okulları tarafından folklor gösterisi yapıldı. Tüm yörelerin halk oyunlarının sergilendiği halk oyunları gösterisi büyük beğeni ile izlendi.

Açılış törenine Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, MHP İl Başkanı Adem Kar, Karabük Merkez Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı İbrahim Harmanbaşı ve davetliler katıldı.

Sergi açılışın ardından sergiyi gezen ve kursiyerleri tebrik eden Belediye Başkanı Rafet Vergili, Sosyal Yaşam merkezlerinin çok önemli bir görevi üstlendiğini, her geçen gün açılan kursların sayısının arttığını söyledi.

(YE-YE-Y)



20.05.2017 12:36:53 TSI

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