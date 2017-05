YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Yılmazer 3 yılı değerlendirdi

SAKARYA (İHA) - Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr Aydın Yılmazer, göreve başladığı yılından bu yana geçen 3 yıllık görev süresini değerlendirdi.

Sapanca Belediye Başkanı Doç Dr Aydın Yılmazer, göreve başladığı 30 Mart 2014 yılından bu yana geçen 3 yıllık görev süresini değerlendirdi. Başkan Yılmazer, seçim meydanlarında Sapanca halkına verdiği sözleri tek tek yerine getirmek için çalıştıklarının altını çizdi. Sapanca halkımız için 'Marka Şehir Sapanca' düşüncesi ile seçmenin karşısına çıktığını ifade eden Başkan Yılmazer, marka şehir ifadesini slogan bir ifade olarak kullanmadıklarını, Sapanca'nın doğal güzellikleri ve nadide vatandaşları ile kendi içinde markalaşmaya doğru ilerlediğini kaydederek, yerel yönetimler olarak bu sürece her alanda katkı sağlamaya çalıştıklarının altını çizdi.



"Uzunkum - Yanık bağlantı yolu etap etap hayata geçecek"

Uzunkum- Yanık bağlantı yolunun projesini etap etap hayata geçireceklerini anlatan Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr Aydın Yılmazer, "Uzunkum'dan başlayarak Yanık'a kadar devam etmesini planladığımız projemiz en önemli ve en zor projelerimizin başında yer alıyor. Bu projenin tek kalemde hayata geçemeyeceğini, etap etap ilerleyeceğini seçimlerde halkımıza anlatmıştık. Nitekim 2 bin 700 metre uzunluğundaki Uzunkum yürüyüş yolunun devamındaki atıl kalan Harmanlık yolunu bu yola ekledik. Bu yolun devamını Uzunkum Park projesi ile birleştirerek sahil bandının bu bölümünü vatandaşın hizmetine açtık. Uzunkum Parkta sadece geçen sene 80'e yakın düğün yapılırken pikniğinden, çay kahve içimine kadar geniş bir yelpaze açarak nezih bir ortam yarattık. Şimdi Arifiye sınırı ile gazinoların olduğu aradaki bantta güzelleştirme ve peyzaj çalışmaları yapacağız. Bu alana yürüyüş yolları yaparak ailelerin de buralardan istifade etmesini sağlayacağız. İkinci ve üçüncü etaplarda, suyun içinden geçen köprülerle Yanık'a kadar olan alanı yürüyüş yoluna açmak istiyoruz. Ancak bu kısmı söylendiği kadar kolay olmuyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin katkısı ve işbirliği çerçevesinde bir çalışma gerektiriyor. Bu konuda kendileri ile gereken istişareleri yapacağız. Bakınız, Sapanca sahilini de yeni oluşturduğumuz Sanat Sokağı ile bütünleştirdik. Kırkpınar sahilinde güzelleştirme çalışmaları yaptık. Allah izin verirse, bu sözümüzü şartlara rağmen yerine getireceğiz" dedi.



"Seçim meydanlarında ne dediysek o"

Bilgi Kültür evi projesinden bahseden Aydın Yılmazer, "Seçim beyannamelerimde ve meydanlarda dilimden düşürmediğim 'Her Mahalle'ye Bilgi Kültür Evi' projelerimde yüzde 80'lere geldim. Kurtköy'de Selçuklu mimarisi tadında bir Kültür Merkezi daha yapılacak. Kırkpınar Belediyesi eski hizmet binasını çeşitli kurslara tahsis ettim. Sapanca Hastanesi eski binasını restorasyon çalışması yaparak gençlere açtım.Rüstem paşa Camii tadilatı bitene kadar ibadethane olarak kullanılacak akabinde de gerçek amacına hizmet edecek. Allah'a çok şükür Bilgi Kültür Evleri Projelerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Seçim beyannamesinde söz verdiğimiz bir proje daha hayat buldu. Seçim zamanı katalogda HES Projesini gören bazı kardeşlerimiz ve rakiplerimiz, 'Sayfa doldurmak için kafadan proje yazmışlar' dese de bu projede hayalden öte geçerek kendi elektriğimizi üretecek düzeye getireceğiz. TÜBİTAK ile hayata geçen proje için Belediye kasasından üstelik tek kuruş çıkmadı" diye konuştu.

"Sahile iniş geçitleri hızlı tren geçer geçmez yapılacak"

Sahile inen geçitlerin genişletilmesi hakkında da konuşan Başkan Yılmazer, "Sapanca sahiline inen alt geçitlerin genişletilmesi, yükseltilmesi ve güzelleştirilmesi için tüm projelerimizi hazırladık ve Bakanımızla da paylaştık. DDY bu geçitleri oldukça şık ve kullanışlı bir hale getireceğini ifade etti ancak Hızlı Tren Projesi'nin tamamen hayat bulmasının ardından gerçekleştireceklerini söylediler. Jandarma, Lale Otel ve Richmond Otel'e giden alt geçitlerin çehreleri değişecek. Öte yandan Sapanca halkının Hamam beklentisi olduğunu bilerek bu projeyi gündemimize aldık. Şu an Hamam Projesi'nin kaba inşaatı bitti ve sıva aşamasına geçildi. Hamamın olduğu arazi Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne aitti. Kendimize tahsis ettirerek mezbelelik bir alanı daha topluma kazandırmış olduk. İnşaat neredeyse yüzde 70 oranında bitti. TOKİ'nin taşeron firmasının inşaatını yüklendiği Sapanca Hamamı, firma tarafından ilçe halkına armağan edildi. Biz de belediye olarak iç dekorasyonunu Engelli kardeşlerimiz için, rahatı için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Japon hibe fonundan alacağımız kredi ile bu seçim sözümüzü de yerine getireceğiz" şeklinde konuştu.



"Eğitim sözlerimiz yüzde yüz hedefe ulaştı"

Eğitim konusunda yapılan yatırımları değerlendiren Yılmazer, "Eğitimci bir Belediye Başkanı olarak bu konuda hedeflerimi yüzde yüz tamamladım diyebilirim. Sapanca'nın şu an bir elli yıl daha okul ihtiyacı yok. Sapanca İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu bitiyor. Yanık Mahallesi'ne Anadolu Lisesi gelecek. Yer tahsisine bakıyoruz. Turizm Meslek Lisesi'ni METEM kapsamında hayata geçirdik. Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu çok güzel işlere imza atıyor. Sapanca MYO sayemizde yeni yerinde eğitime devam etme imkânı buldu. Sakarya Üniversitesi Turizm Yüksekokulu ilçeyi farklı bir boyuta taşımak içim atılmış en değerli ve önemli adımlardan bir tanesi daha. Sapanca'da el değmedik okul bırakmadık. Eğitime bir çivi çakmak bana göre kazanılacak en önemli sevaplara arasında yer alıyor. Ben, marka şehir Sapanca'nın açılımına 'Eğitim ve Kültür Şehri Sapanca'başlığını da ekledim ve bu hedefe doğru emin adımlarla ilerliyorum" ifadelerini kullandı.



"Yatırımcı Bekliyoruz"

Belediyenin sosyal tesis yapmak asli görevi olduğunu belirten Aydın Yılmazer, "Belediyelerin her alanda sosyal tesis yapmak asli görevi değildir. Sapanca diğer ilçelerden biraz farklı. Sapanca'nın turizmden başka şansı yok. O sebepten dolayı bu tip projeleri gündemimize alıyor, yap-işlet -devret modeli ile ihale ediyoruz. Sapanca Hacımercan ve Kırkpınar Seyir Kuleleri de zaman içinde Sapanca'da hayat bulacak. İlçe, içme suyu havzası içinde yer aldığından dolayı titiz davranılıyor. Yatırımcı beklenmesi nedeni ile ara verdiğimiz bu projeleri hemen raftan geri indiririz. Eski Belediye Başkanı döneminde başlanılan ve dört ayağı bulunan Sapanca Seyir Terasını bitirerek hizmet sektöründe uzman bir kuruma ihale ettik. Kamuoyu'nda konuşulduğu gibi, yeri satmadık. Sadece işletmeyi kiraya verdik" dedi.



"Beş yıldızlı otel çalışmalara başladı"

İtalyan kampının bulunduğu yere otel çalışmaları başladığını da belirten Yılmazer, "İtalyan Kampı bilindiği gibi mera alanıydı. Burayı meradan çıkarmak ve turizme kazandırmak için çok uğraşlar verdik. Hiçbir şey kendi kendine olmuyor. Bu durum doğanın yapısına ters zaten. Gerek Valimiz, gerek Milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediyemiz ile bu konuda elimizi taşın altına koyduk ve bürokratik engelleri birlikte aştık. İtalyan Kampını turizme açmanın ardı sıra 5 yıldızlı otel projesini hemen ihale ettik. Elite World markası buraya talip oldu ve adı üzerinde on numara beşyıldız bir proje ile hizmet sektörüne bir marka daha kazandırdık. Proje şu an ruhsat aşamasında. Gerekli incelemelerin bitirilmesinin ardından bir ay içinde ilk kazma vurulacak. Sapanca'ya hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.



"Sel çalışmalarımızı mahvetti"

Rekreasyon çalışmaları hakkında açıklamalarda da bulunan Yılmazer, "Kurtköy rekreasyon alanı bizden önce başlanılan ve yarım kalmıştı. Biz göreve gelir gelmez yaklaşık 300 bin TL daha harcayarak projeyi tamamlamaya çalıştık anca sel felaketi tüm çalışmaları mahvetti. Kurtköy deresinin ıslahı ve rekreasyon çalışmaları o alanda bulunan yatırımcılara artı bir değer katacaktır. Kurtköy'de de 5 yıldızlı otel projeleri hayata geçecek. Tüm bunların farkında olarak, bir sonraki adımı hesaplayıp çalışmalara o yönde ilerletiyorum ancak işler bir anda olmuyor. Biraz zaman ve sabır gerekli. Hayvanları sevmeyen , insanları sevemez derler. Biz, her zaman hayvan haklarına saygılı bir belediyecilik anlayışına sahip olduk. Bir dönem bu hususta aleyhimizde karalama kampanyası yürütülse de biz, sokak hayvanlarımıza bakış açımızdan hiç taviz vermedik. Her köşeye, yemek ve su kapları koyduk. Sokak hayvanlarını toplayarak kısırlaştırdık. Hiçbir ilçede bulunmayan Hayvan Rehabilitasyon Merkezini açarak bu sözümüzü de yerine getirdik. Bu merkeze kısmi zamanlı veteriner atadık. Kısırlaştırma çalışmaları devam ediyor. Burada bulunan sokak hayvanlarının sorumluluğunu tamamen hayvan severler ve derneklere vermedik. Aşı, mama gibi bir çok destekte bulunduk yada destek bulunulmasına katkı sağladık" dedi.



"Bitkicilere çok tekliflerde bulundum talep olmadı"

Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr Aydın Yılmazer sözlerinin devamında, "Seçim meydanlarında Sapanca'nın bitkicilik sektöründe gelişmesinin önemine sürekli vurgu yaparak konunun paydaşları ile ortak çalışmalar yapacağımızı sürekli dile getirdim. Süs Bitkiciliği Kooperatifi'nden şimdiye kadar bana herhangi bir talep gelmedi. Ben kendilerine Büyükşehir Belediyelerinin Park ve Bahçeler Müdürlüğünün başkanları ve yardımcılarını bir otelde ağırlamayı ve ertesi gün süs bitkileri bahçelerine tanıtım gezileri yapılmasını sundum. Bana hiçbir şekilde geri dönüş olmadı. Halbuki, böyle bir organizasyonda yakalanacak en az yüzde 20 Pazar payı bile sektöre ciddi bir ekonomik ferahlık sağlayacaktır. Ben bitkici kardeşlerime yol sözü vermiştim. Yıllarca yapılmayan Maşukiye-İzmit sınırından Kurtköy-Kırkpınara kadar olan yolu asfaltladım. Birinci etabı bitirdik. Bu sene ikinci etap çalışmaları ile bu yolu sektöre kazandıracağım. Birlikte hareket etmekte her zaman fayda vardır. Sapanca Gölü'nde yaklaşık 500 bine mal olacak güneş enerjisi ve elektrikle çalışacak dört adet saltanat kayığı projemiz şirketimiz aracılığı ile hayata geçiyor. Gerekli izinler alınır alınmaz, Yap-İşlet-Devret sistemi ile kiraya vereceğiz. Deniz bisikletleri için prosedürleri aşmaya çalışıyoruz. Su sporları branşları ile konuştuk Sapanca'ya davet ettik, henüz gelen olmadı. Her türlü su sporu projesine açık bir belediyecilik anlayışına sahibiz. Hangi kulüp gelirse gelsin gerek yer gerekse de fiziki yapı konusunda yardımcı olacağız" diye konuştu.

