Öğrenciler madencilik mesleğini inceledi
(Fotoğraflı)
Hüseyin Tayyar
TEKİRDAĞ (İHA) - Malkara Mustafa Uysal Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, meslek tanıtım gezileri kapsamında Uysal Madenciliği ziyaret etti.
8. Sınıf öğrencileri, bölgenin vazgeçilmez enerji kaynağı kömürü ve üretim aşamalarını yerinde görmek amacıyla Uysal Madenciliğin maden sahasını gezip inceledi. Öğrenciler, kömür üretimini başından sonuna kadar dikkatle inceleyerek tanıma fırsatı buldu. Ayrıca yer altından çıkan fosiller de incelendi.
Maden ocağı ziyaretinde; işletme sahibi Cengiz Uysal, Maden Mühendisleri, İşletme Formenleri, İş Makinesi Operatörleri ve Hafriyat Şoförleri yapılan çalışmalarla ilgili öğrencilere bilgi aktardı.
Uysal Madencilik ziyaretinde, Okul Müdürü Özgür Çetin, Rehber Öğretmen Kübra Top, 8. sınıflar, sınıf öğretmenleri Pınar Hamamcıoğlu, Havva Akalan ve Okul Aile Birliği üyeleri yer aldı.
(HT-BA-Y)
20.05.2017 12:40:56 TSI
NNNN