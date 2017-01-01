ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Öğrenciler madencilik mesleğini inceledi

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:40
Öğrenciler madencilik mesleğini inceledi
Öğrenciler madencilik mesleğini inceledi

(Fotoğraflı)

Hüseyin Tayyar
TEKİRDAĞ (İHA) - Malkara Mustafa Uysal Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, meslek tanıtım gezileri kapsamında Uysal Madenciliği ziyaret etti.
8. Sınıf öğrencileri, bölgenin vazgeçilmez enerji kaynağı kömürü ve üretim aşamalarını yerinde görmek amacıyla Uysal Madenciliğin maden sahasını gezip inceledi. Öğrenciler, kömür üretimini başından sonuna kadar dikkatle inceleyerek tanıma fırsatı buldu. Ayrıca yer altından çıkan fosiller de incelendi.
Maden ocağı ziyaretinde; işletme sahibi Cengiz Uysal, Maden Mühendisleri, İşletme Formenleri, İş Makinesi Operatörleri ve Hafriyat Şoförleri yapılan çalışmalarla ilgili öğrencilere bilgi aktardı.
Uysal Madencilik ziyaretinde, Okul Müdürü Özgür Çetin, Rehber Öğretmen Kübra Top, 8. sınıflar, sınıf öğretmenleri Pınar Hamamcıoğlu, Havva Akalan ve Okul Aile Birliği üyeleri yer aldı.
(HT-BA-Y)

20.05.2017 12:40:56 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Albayrak yol yapım çalışmalarını inceledi
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK YOL YAPIM ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ
Gençlik Festivali'nin ilk gününde Buray heyecanı
YEREL

GENÇLİK FESTİVALİ'NİN İLK GÜNÜNDE BURAY HEYECANI
Başkan Albayrak Muratlı Hıdırellez Şenliklerine katıldı
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK MURATLI HIDIRELLEZ ŞENLİKLERİNE KATILDI
Motosikletçilerden &quot;şehit yakınları ve gazilere&quot; vefa gezisi
YEREL

MOTOSİKLETÇİLERDEN "ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE" VEFA GEZİSİ

Süleymanpaşa Gençlik Kampı kapılarını açtı
YEREL

SÜLEYMANPAŞA GENÇLİK KAMPI KAPILARINI AÇTI
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Hayrabolu'da kutlandı
YEREL

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI HAYRABOLU'DA KUTLANDI
Tekirdağ'da 19 Mayıs kutlamaları
YEREL

TEKİRDAĞ'DA 19 MAYIS KUTLAMALARI
Marmaraereğlisi Belediyespor'dan büyük başarı
YEREL

MARMARAEREĞLİSİ BELEDİYESPOR'DAN BÜYÜK BAŞARI
15 Temmuz şehidinin ailesine anlamlı ziyaret
YEREL

15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN AİLESİNE ANLAMLI ZİYARET
108 polisle Huzurlu Sokaklar Uygulaması
YEREL

108 POLİSLE HUZURLU SOKAKLAR UYGULAMASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Susuz kalan vücutta hangi belirtiler olur?
SAĞLIK

ELİNİZİN ÜSTÜNÜ ÇİMDİKLEYİN, BIRAKINCA DERİNİZ HEMEN ESKİ HALİNE DÖNÜYORSA...

 1
  • 2 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Hande Yener'in sevgilisi bakın nereliymiş...