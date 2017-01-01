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Aşkale'de fırtına ve dolu korku dolu dakikalar yaşattı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Celal Dilsiz

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Aşkale İlçesi'nde etkili olan fırtına ve dolu yağışı korku dolu dakikalar yaşattı.

Aşkale'nin Merdiven Köyü'nde dün gece yarısı etkili olan fırtına ve dolu yağışı köyde dehşet ve korku dolu anlar yaşanmasına yol açtı.

Öğleden sonra havanın kararması ile başlayan ve bir anda fırtına başlaması ortalığı savaş alanına çevirdi. Evlerin çatıları ,Traktör Römorku uçtu. Elektirik direklerini deviren fırtınanın can kaybına sebep olmaması sevindirdi.

Öte yandan gece saat 02 ve 04 civarlarında etkili olan şiddetli dolu yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken ilçede çok sayıda ağacın dallarının kırılmasına neden oldu.

(CD-AT-Y)



20.05.2017 12:41:32 TSI

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