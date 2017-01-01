YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Melikgazi Belediyesinden uyarı:

Melikgazi Belediyesinden uyarı:

- "Emlak vergileri için son gün 31 Mayıs"



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, emlak vergisi birinci taksiti yatırma süresinin 31 Mayıs Çarşamba günü sona ereceği konusunda uyarıda bulundu.

Yasa gereği vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için emlak vergilerinin ilk taksitlerini Mayıs ayı içerisinde yatırmaları gerektiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, "Veznelerde sıkışıklık ve kargaşaya meydan vermemek, vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için hatırlatma yapmak istedik. Belediyemizde emlak vergisi ödeme kolaylıkları sağlanmıştır. Kredi kartı, internet ödeme, posta çeki ile ödeme gibi tüm imkânlar mükelleflerin emrindedir" dedi.

Vergi mükelleflerinin belediyenin internet sayfasından bu yıl yatıracakları vergi miktarını öğrenebileceklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, yatırılacak her kuruş verginin ilçe halkına hizmet olarak geri döneceğini sözlerine ekledi.

(SK)



20.05.2017 12:47:41 TSI

NNNN

