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Didim modifiye araç tutkunlarını ağırladı

- Yalı Caddesindeki etkinlikte farklı dizayn ve modeldeki araçlar ses sistemleriyle büyük ilgi topladı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Didim Otomobil ve Motor Sevenler Derneği öncülüğünde düzenlenen festivalde modifiye araç tutkunları Didim'de bir araya geldi. Yalı Caddesinde sergilenen birbirinden farklı ve renkli arabalar ilgi odağı olurken, ses sistemleri ise büyük beğeni aldı.

Didim Kaymakamlığı ve Didim Belediyesinin destekleriyle Altınkum Yalı Caddesinde düzenlenen etkinliğe Aydın, İzmir, Antalya, İstanbul gibi Türkiye'nin birçok yerinden 750'i aşkın modifiyeli araç katılım için kayıt yaptırdı. Ses ve aksesuar değişikliği ile arabalarında değişiklikler yapan modifiye tutkunları, Cuma gecesinde itibaren Didim'e giriş yaparken, hafta sonu sürecek iki günlük etkinlikte renkli görüntüler yaşanıyor. Yalı Caddesinde birbirinden farklı modeldeki araçlar renkli görüntüleriyle ilgi odağı olurken, ses sistemleri ise büyük beğeni aldı.

Festivalin organizatörü Didim Otomobil ve Motor Sevenler Derneği Recep Akan, Didim Tuning olarak bu yıl 4.'sünü düzenledikleri festivali geleneksel hale geldiğini belirten Akan "Bu festivali düzenlemekteki amacımız bu işe gönül veren ve meslek edinmiş kişileri bir araya getirmek ve Didim'in tanıtımını en iyi şekilde yapmaktır. Festivalimiz 2 gün sürecek. Araçlar dostluklar arasında bir köprü ve araçlarımız sayesinde dostluklarımız pekişiyor. Ayrıca düzenlediğimiz bu etkinlik araba sevdası olan kişileri ve özellikle gençlerimizi daha yasal sınırlar çerçevesinde bir araya getirerek ve illegal yarışlardan uzaklaştırmaktadır. Yaptığımız etkinliklerde bize her anlamda desteğini esirgemeyen Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza ve destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Festivalde Araçların ses sisteminin yanı sıra, çelik jant, kaporta ve tamponlara özel kaplama, motor ve egzozlara yapılan özel bakımlar ile araçların ses ve görüntüler sergileniyor.

(HÇ-MB-Y)



20.05.2017 12:51:14 TSI

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