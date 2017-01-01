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Osmanlı Çileği şenliklerinin ikinci günü bisiklet turu ile başladı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:01
Osmanlı Çileği şenliklerinin ikinci günü bisiklet turu ile başladı
Osmanlı Çileği şenliklerinin ikinci günü bisiklet turu ile başladı

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen Osmanlı Çileği Kültür ve Sanat Şenlikleri ikinci gün bisiklet turu ile başladı.
Osmanlı Çileği Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında Kdz. Ereğli Belediyesi, Kdz. Ereğli Bisiklet Sevenler Derneği ile Ereğli ve Erdemir İlkokulları organizasyonunda gerçekleşti.
Etkinliğin startı öncesi 350 bisikletliye katılım kartlarının yanı sıra, Kdz. Ereğli Belediyesince etkinliğe özel olarak hazırlanan tişört ve şapkalar dağıtıldı. Etkinliğin startı Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Bulak tarafından verildi.
Ereğli İlkokulu önünden başlayan bisiklet sürüşünde parkur, sahil bandı üzerinden Erdemir Ofis yolu, ofis yolundan dönüş yapılarak yeniden Ereğli ilkokulu önünde ulaşılmasıyla tamamlandı.
(VK-RFK-Y)

20.05.2017 13:01:31 TSI
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