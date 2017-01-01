Hisarcık Heyeti Vali Nayir ile görüştü
(Fotoğraflı)
Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Salim Turası ve İl Genel Meclisi üyesi İbrahim Kılıç'tan oluşan heyet Vali Ahmet H.Nayir ile çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.
Ak Parti Hisarcık İlçe Başkanı Salim Turası, Vali Ahmet H. Nayir ile ilçede yapımı tamamlanan yeni Hükümet Konağının açılış programı ve yeni sulama kanallarının yapımı konularında istişarede bulunduklarını söyledi. (MA-EFE)
20.05.2017 13:01:42 TSI
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