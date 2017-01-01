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Van'da 'Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Zirvesi'

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:09
Van'da 'Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Zirvesi'
Van'da 'Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Zirvesi'

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - ABD Adana Konsolosluğu, Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Federasyonu (JCI) Diyarbakır işbirliğiyle dördüncü Güneydoğu İş Kadınları Zirvesi'ni Van'da gerçekleştirdi.
Elite World Van Hotel'de gerçekleşen 'Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Zirvesi'nin açılışına, ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, ABD Büyükelçisi John Bass'in eşi Holly Holzer Bass, JCI Diyarbakır eş başkanları Mustafa Şekercioğlu ve Didem Yaka ile iş kadınları katıldı. İş kadınlarına işlerini geliştirmek, somut araçlar vermek, kendi çevrelerinde lider olmak için ilham vermek ve iş ağlarını inşa etmelerine yardımcı olmak amacını taşıyan zirvede seminerler, bilgi veren oturumlar ve motivasyon veren konuşmacılar yer aldı. Dördüncü İş Kadınları Zirvesi; ekonomik ve sosyal gelişmeyi teşvik etme arzusuyla ortaya çıkmış olup, kendi topluluklarında ekonomik lider rolü oynayan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan kadınları, barış ve refah adına çabalarını sürdürmeye teşvik etmektedir. Zirvede konuşan ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Federasyonu'nun (JCI); 18-40 yaş aralığı için uluslararası kar gütmeyen, sivil toplum örgütü olup misyonu, pozitif değişim için gençleri güçlendirecek gelişim fırsatları sunmak olduğunu belirterek, "1915'ite St. Louis, Missouri, ABD'de kurulduktan sonra, 1944'te ABD grubu Kosta Rika, Guatemala, Meksika, Panama, El Salvador, Honduras ve Nikaragua gruplarıyla birleşmiş ve Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Federasyonu'nu kurmuşlardır. Şimdi dünyanın her yerinde 200 bin üyesiyle ve 100'den fazla ülkede bulunan şubeleriyle, JCI üyeleri 'Dünyayı değiştirmek için bir aktif vatandaş yeter' sloganıyla hem yerel hem de küresel topluma katkı sağlayacak çözümler bulmaya adamışlardır" dedi.
Etkinliğin amacının sektörler arası bağlar oluşturmak olduğunu dile getiren Specht, "Burada cinsiyetin ötesine gidecek, yeteneğimizi maksimize edecek, kişisel ve profesyonel hayatımızı ilerletecek, toplumumuzu ve ekonomimizi geliştirecek çözümler düşünmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.
İş kadınlarına tavsiyelerde de bulunan Specht, "Bu gün benimle birlikte bir söz vermenizi rica ediyorum. Her sabah uyanmak ve yapabilirim demek. İşinizi, kariyerinizi veya toplumlarınızı inşa ederken hırsı olun, azimli olun ve risk alın" diye konuştu.
Bir feminist olduğunu vurgulayan Specht, "Benim için feminist olmak; her kadının kendi hayatının ne olması ve ne olabileceğini belirleme hakkına sahip olmama inanmaktır. Başka hiç kimsenin ona kendi seçeneklerini zorlama şansı yoktur. Eğer mühendis, doktor veya astronot olmak istiyorsa veya evde çocuklarını yetiştirmek isteyen bir anne olmak istiyorsa olmalıdır. Hayattaki yolu kendi seçimidir. Ama bu her zaman kolay olmuyor. Kadınlar olarak başarıya ulaşma yolunda erkek iş arkadaşlarımızın karşılaşmadığı engellerle karşılaşıyoruz. Daha küçükken bu engellerle karşılaşmaya başlıyoruz. Okulda matematik ve bilimin erkeklerin dünyası olduğunu duyuyor ve görüyoruz. Kadınlar iş hayatında ve politikada yeterince temsil edilmemektedir. Bu yıl dünyadaki 150 dernek başkanından sadece 10 tanesi kadındır. Bugün hepimiz buradayız çünkü başarılıyız. Başarılı olmamıza rağmen dünya bizi erkeklerden farklı yargılıyor" dedi.
JCI Diyarbakır eş başkanları Mustafa Şekercioğlu ve Didem Yaka'ya plaket verilmesinin ardından zirve, basına kapalı olarak devam etti.
(ATL-ŞAK-Y)

20.05.2017 13:09:42 TSI
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