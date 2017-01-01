Japon Çizgi Romanlar Kitap Fuarında
(Fotoğraflı)
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda Manga olarak bilinen Japon çizgi romanları da kitapseverlere sunuluyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda "Manga" adı verilen Japon çizgi romanları sunuluyor. "Manga" romanları, normal kitapların aksine arka sayfadan başlayarak sağdan sola doğru okunmasıyla dikkat çekiyor. Manga ismi verilen romanları inceleyen kitapseverler, kitabın ilk sayfasını açtıklarında bir sürprizle karşılaşıyor. Manga romanlarının ilk sayfasını çevirenler ilk sayfanın bilinenin dışında olduğunu belirttiler.
(İG-RFK-Y)
20.05.2017 13:10:44 TSI
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