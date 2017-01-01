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4. Mersin Caretta Bisiklet Festivali başladı



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MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Bisikletli Gezginler Derneği'nin işbirliği ve Mersin Üniversitesi'nin akademik katkılarıyla düzenlenen "4. Mersin Caretta Bisiklet Festivali" başladı.

Mersin'in yıllardır ev sahipliği yaptığı caretta caretta kaplumbağalarının bilinirliğini artırmak, kaplumbağaların korunmasını ve çevreye karşı duyarlılığı sağlamak, bisiklet sporunun yaygınlaştırılmasının yanı sıra Mersin'in doğasını, kültürünü, misafirperverliğini tanıtmak amacıyla düzenlenen festivale, Mersin dahil olmak üzere 11 ilden gelen 150 bisiklet gezgini katıldı. Mersin Amatör Balıkçılar Derneği önünden başlayan ve 3 gün sürecek olan festivale, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel de katılarak bisiklet tutkunlarına destek verdi.

Festivalin başlangıcında bir konuşma yapan Genel Sekreter Yardımcısı Gökbel, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak spora verdikleri desteğin altını çizerek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bisiklet yolları yapmayı planlıyoruz, 25 kilometrelik bisiklet yolu yapım işini planlarımız arasına aldık. Sportif tüm faaliyetleri ve festivalleri destekliyoruz. Tour Of Mersin yarışlarını geleneksel hale getirdik. Caretta Bisiklet Festivali'ne de destek veriyoruz ve bu etkinliği önemsiyoruz. Avrupa Bisiklet Yarışları'na Türkiye'den katılan iki şehirden biri biziz. Bisikletçi sayımız arttıkça bu yarışmalarda daha iyi dereceler alacağımıza inanıyorum. Bugün bisiklet kullanacak sporcu arkadaşlarıma da başarılar diliyorum" dedi.

Gökbel'in de bisiklet kullandığı festivalde, bisikletçilerin oluşturduğu bisiklet zinciri Mersin caddelerinde renkli görüntülere sahne oldu. 19-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde sporcular birinci gün Narenciye Parkuru olarak adlandırılan parkurda 57 kilometre yol kat ederken, eski Mezitli'den geçerek Erdemli Çamlığı Tabiat Parkı'nda bisiklet turunu sonlandırdı. Sporcular, ikinci gün 44 kilometre Kanyonlar Parkuru için Erdemli Çamlığı Tabiat Parkı'ndan tura başlayarak, Sorgun ve Kayacı vadilerinden geçti ve yine Erdemli Çamlığı Tabiat Parkı'nda turu sonlandırdı. 15-60 yaş arası bisiklet gezginlerinin katıldığı festivalin son parkuru olan Karakuz Parkuru'nda ise bisikletçiler 31 kilometre pedal çevirerek Cumhuriyet Meydanı'nda turu tamamlayacak.

(KYM-Y)



20.05.2017 13:15:44 TSI

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