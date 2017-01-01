ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

4. Mersin Caretta Bisiklet Festivali başladı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:15
4. Mersin Caretta Bisiklet Festivali başladı
4. Mersin Caretta Bisiklet Festivali başladı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Bisikletli Gezginler Derneği'nin işbirliği ve Mersin Üniversitesi'nin akademik katkılarıyla düzenlenen "4. Mersin Caretta Bisiklet Festivali" başladı.
Mersin'in yıllardır ev sahipliği yaptığı caretta caretta kaplumbağalarının bilinirliğini artırmak, kaplumbağaların korunmasını ve çevreye karşı duyarlılığı sağlamak, bisiklet sporunun yaygınlaştırılmasının yanı sıra Mersin'in doğasını, kültürünü, misafirperverliğini tanıtmak amacıyla düzenlenen festivale, Mersin dahil olmak üzere 11 ilden gelen 150 bisiklet gezgini katıldı. Mersin Amatör Balıkçılar Derneği önünden başlayan ve 3 gün sürecek olan festivale, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel de katılarak bisiklet tutkunlarına destek verdi.
Festivalin başlangıcında bir konuşma yapan Genel Sekreter Yardımcısı Gökbel, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak spora verdikleri desteğin altını çizerek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bisiklet yolları yapmayı planlıyoruz, 25 kilometrelik bisiklet yolu yapım işini planlarımız arasına aldık. Sportif tüm faaliyetleri ve festivalleri destekliyoruz. Tour Of Mersin yarışlarını geleneksel hale getirdik. Caretta Bisiklet Festivali'ne de destek veriyoruz ve bu etkinliği önemsiyoruz. Avrupa Bisiklet Yarışları'na Türkiye'den katılan iki şehirden biri biziz. Bisikletçi sayımız arttıkça bu yarışmalarda daha iyi dereceler alacağımıza inanıyorum. Bugün bisiklet kullanacak sporcu arkadaşlarıma da başarılar diliyorum" dedi.
Gökbel'in de bisiklet kullandığı festivalde, bisikletçilerin oluşturduğu bisiklet zinciri Mersin caddelerinde renkli görüntülere sahne oldu. 19-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde sporcular birinci gün Narenciye Parkuru olarak adlandırılan parkurda 57 kilometre yol kat ederken, eski Mezitli'den geçerek Erdemli Çamlığı Tabiat Parkı'nda bisiklet turunu sonlandırdı. Sporcular, ikinci gün 44 kilometre Kanyonlar Parkuru için Erdemli Çamlığı Tabiat Parkı'ndan tura başlayarak, Sorgun ve Kayacı vadilerinden geçti ve yine Erdemli Çamlığı Tabiat Parkı'nda turu sonlandırdı. 15-60 yaş arası bisiklet gezginlerinin katıldığı festivalin son parkuru olan Karakuz Parkuru'nda ise bisikletçiler 31 kilometre pedal çevirerek Cumhuriyet Meydanı'nda turu tamamlayacak.
(KYM-Y)

20.05.2017 13:15:44 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Mersin'de sulama kanalında ceset bulundu
YEREL

MERSİN'DE SULAMA KANALINDA CESET BULUNDU
Silifke Festivalinde sergi açılışları yapıldı
YEREL

SİLİFKE FESTİVALİNDE SERGİ AÇILIŞLARI YAPILDI
Toroslar Belediyesi, 19 Mayıs'ı konserle kutladı
YEREL

TOROSLAR BELEDİYESİ, 19 MAYIS'I KONSERLE KUTLADI
BBP ilçe başkanı bıçaklı kavgada yaralandı
YEREL

BBP İLÇE BAŞKANI BIÇAKLI KAVGADA YARALANDI

Kazanlı'da sel yaraları sarılıyor
YEREL

KAZANLI'DA SEL YARALARI SARILIYOR
MDOB &quot;Hanım Olan Hizmetçi&quot; ve &quot;Rita&quot; operalarını sahneleyecek
YEREL

MDOB "HANIM OLAN HİZMETÇİ" VE "RİTA" OPERALARINI SAHNELEYECEK
Şehit ailesinden öğrencilere ayakkabı
YEREL

ŞEHİT AİLESİNDEN ÖĞRENCİLERE AYAKKABI
Başkan Er: &quot;19 Mayıs, cumhuriyet tarihimizin miladıdır&quot;
YEREL

BAŞKAN ER: "19 MAYIS, CUMHURİYET TARİHİMİZİN MİLADIDIR"
Mezitli Belediyesi, 19 Mayıs'ı doğa yürüyüşüyle kutladı
YEREL

MEZİTLİ BELEDİYESİ, 19 MAYIS'I DOĞA YÜRÜYÜŞÜYLE KUTLADI
Büyükşehir Belediyesi ve çevik kuvvet ekiplerinden ortak denetim
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ÇEVİK KUVVET EKİPLERİNDEN ORTAK DENETİM
Mezitli Belediyesi'nden 19 Mayıs'ta 119 kişiye bisiklet
YEREL

MEZİTLİ BELEDİYESİ'NDEN 19 MAYIS'TA 119 KİŞİYE BİSİKLET
Bozyazı'da 19 Mayıs coşkusu
YEREL

BOZYAZI'DA 19 MAYIS COŞKUSU
16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali
YEREL

16. MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ
Türk Dünyası Tiyatro Günleri devam ediyor
YEREL

TÜRK DÜNYASI TİYATRO GÜNLERİ DEVAM EDİYOR
Mersin'de belediye otobüsleri dezenfekte ediliyor
YEREL

MERSİN'DE BELEDİYE OTOBÜSLERİ DEZENFEKTE EDİLİYOR
Üreten Gençlik Proje Sergisi açıldı
YEREL

ÜRETEN GENÇLİK PROJE SERGİSİ AÇILDI
Vali Çakacak'tan Esnaf Ziyareti
YEREL

VALİ ÇAKACAK'TAN ESNAF ZİYARETİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Susuz kalan vücutta hangi belirtiler olur?
SAĞLIK

ELİNİZİN ÜSTÜNÜ ÇİMDİKLEYİN, BIRAKINCA DERİNİZ HEMEN ESKİ HALİNE DÖNÜYORSA...

 1
  • 2 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Hande Yener'in sevgilisi bakın nereliymiş...