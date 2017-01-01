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9. Kocaeli Kitap Fuar'ında girişimcilik anlatıldı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 9.Kitap Fuarı'nda girişimcilik konulu söyleşi düzenlendi.

Karamürsel Alp Konferans Salonunda girişimcilik konulu bir söyleşi gerçekleştiren Fuat Sami "Bir fikrin mi var" projesini anlattı. Şirket kurmak kadar hayal kurmanın önemine değinen Fuat Sami, "Yeni bir şirket kurabilirsiniz. Ya da çalıştığınız şirkette en yüksek noktaya da gelebilirsiniz. Şirketi daha yeni kurarken bile sonunda satarsanız ne kadar kazanabileceğinizi düşünmelisiniz. Çok iyi bir planlama yapmalısınız. İyi bir ekip, iyi bir sermaye planlaması, iyi bir ortak çok önemlidir. Girişimciliği pek çok ana başlıkta anlatabiliriz. Sosyal, Fırsat, Yaratıcı girişimcilik bunlara örnek olabilir. Asla pes etmemelisiniz" dedi.

Çocuklara girişimciliği anlatabilmek için TV programları yaptığını söyleyen Sami, Türkiye'de ve dünyada önemli girişimcilerin profillerini de aktardı.

(İG-GY-Y)



20.05.2017 13:17:09 TSI

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