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Ceylanpınar büyükşehir ile güzelleşiyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ceylanpınar'da prestij cadde uygulaması kapsamında ilçe trafiğinde büyük önem taşıyan 2 ayrı bulvarı sıcak asfaltla buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Asfalt Şubesi ekiplerince sürdürülen asfaltlama çalışmaları kapsamında 1009. caddenin asfaltı tamamlanırken 1014. caddede ise çalışmalara hızlı bir şekilde devam ediliyor.

ŞUSKİ, TEDAŞ ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği içersinde yapılan prestij cadde uygulaması kapsamında alt yapısı tamamen yenilen caddelerde tamamı Büyükşehir Belediyesinin ekipmanlarıyla asfaltlanan caddeler ilçe halkının hizmetine sunuluyor. Çalışmaları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Acar ve Yardımcısı Mehmet Emin Yeşiltaş asfalt çalışanlarıyla sohbet etti.

Şehir merkezindeki çalışmaları ilçe merkezlerinde ve kırsalda da aynen uyguladıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Acar, "Alt yapısını ŞUSKİ tamamlayarak üst yapıya geçtik. Fen İşleri Daire Başkanlığımız uluslararası standartlara uygun olarak 200 bin metre kare'ye 60 bin ton sıcak asfalt döktü. Yolumuzu bir ay içerisinde tamlayarak halkın hizmetine sunacağız. Büyükşehir Belediyemizin makine ve teknik desteğiyle yapılan bu yol, Ramazan bayramında Ceylanpınarlıların hizmetinde olacak şekilde hedefliyoruz. Başkanımızın talimatlarıyla 13 ilçemizde halkın hizmetinde olan Büyükşehir Belediyemiz Ceylanpınar halkına yaraşır bir hizmet sunuyor" dedi.

(AK-OE-Y)



20.05.2017 13:22:24 TSI

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