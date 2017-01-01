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İzmit Belediyesi, tüp bayileriyle toplandı



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi, ilçede hizmet veren tüp bayisi temsilcisine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İzmit Belediyesi'nin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantının bir benzerinin daha 23 Mayıs'ta tekrarlanacağı açıklandı. Ruhsat ve Denetim Müdürü Muhammet Ergin toplantıda, LPG Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanunun tüp tesliminin ve bağlantısının yetkili bayiler tarafından yapılması gerektiğini emrettiğini, tüp bayilerinin dağıtım araçlarının kapalı kafes halinde düzenlenmesinin zorunlu olduğu, market, bakkal gibi işyerlerinde tüp satışının yapılıp yapılamayacağı konularında görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

Öte yandan İzmit'te halen 22 tüp bayisinin bulunduğu kaydedildi.

(GY-Y)



20.05.2017 13:23:14 TSI

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