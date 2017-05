YEREL HABERLER / MARDİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mardin Valisi Yaman, gençlerle konser dinledi

- Vali Mustafa Yaman:

- "Mardin kabuğunu kırdı"



MARDİN (İHA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen gençlik festivaline katılan Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ve ailesi gençlerle birlikte Fettah Can konserini dinledi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitler Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe fırtınaya rağmen gençler yoğun ilgi gösterdi. Mardin'e gelen yerli ve yabancı turistlerinde katılım gösterdiği programda yoğurt içinde yüzük arama yarışı, halat çekme yarışı, yumurta taşıma yarışması ve satranç turnuvaları yapıldı. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, eşi Gülseren Yaman, kızları Elif Nur Yaman, Mardin Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Merve Erciyas ve çok sayıda genç hep etkinlikte doyasıya eğlendi.



"Mardin kabuğunu kırdı"

Mardin'de artık güzel şeylerin olduğunu belirten Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Kentimize huzurun gelmesiyle birlikte her yaştan, her kesimin özlediği etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. İlimiz artık kabuğunu kıran bir şehirdir. Huzurun ve güvenin hakim olduğu kentimiz hak ettiği günlerine kavuşmuştur. Bu şehirde yaşayan herkes artık sosyal, kültürel ve turistik açıdan mutludur. Bunun tesisinde devletimizin ve hükumetimizin katkısı aşikardır. Festival havasında uzun zamandan beri ilk defa böyle bir etkinlik gerçekleştirememiştik. Vatandaşlarımızın ilgisi de bizleri mutlu etti" dedi.



"İşitme engelliler unutulmadı"

işitme engellilerin unutulmadığı konserde işaret dili ile işitme engeliler için de şarkılar söylendi. Bir çok etkinliğin yer aldığı festival alanlında sanatçı Fettah Can işitme engellileri unutmadı. Can, bir şarkısını işitme engelliler için işitme dili bilen ekip ile sahnede söyledi.

