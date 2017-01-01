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Simülasyon aracıyla emniyet kemerinin önemini kavradılar

- Ortaca Emniyeti "sarhoş gözlüğü" ve kaza simülasyon aracı ile farkındalık oluşturdu



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Ortaca'da Trafik Haftası etkinliklerinde, emniyet kemerinin önemi ve alkollü araç kullanmanın riskleri uygulamalı anlatıldı.



Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, alkolün etkilerini anlatmak için katılımcılara özel bir gözlükle penaltı atışı yaptırılırken, emniyet kemerinin önemi de uygulamalı gösterildi. Etkinlikte, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim Daire Başkanlığı kaza simülasyon aracı Ortaca tören alanına getirildi. Simülasyon aracında kemer takan ve takmayanların başına gelebilecekler uygulamalı olarak gösterildi.

Simülasyonda ilk uygulamayı Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer ile İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan yaptı. Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ise takanların çift görmesini sağlayan özel gözlük ile penaltı atışı yaptı.

Kaymakam Fatih Ürkmezer, etkinlikte yaptığı açıklamada; "trafik haftası kapsamında vatandaşlarımızın deneyimine açık olan 2 stant var, ilk olarak 100 promil alkol hissiyatı veren gözlüğü denedik. İnsanın görüşünü, duyuşunu tamamen etkilediğini gördük. Emniyet kemerinin önemini gösteren araçta da ilçe emniyet müdürümüz ile birlikte uygulama yaptık. Standartlara uygun şekilde emniyet kemerlerimiz takılı olmasına rağmen çok kötü bir his olduğunu gözlemledik. Allah herkesi kazadan korusun. Bu etkinlik bize trafik kurallarına uymanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Tüm vatandaşlarımıza çağrımız alkollü direksiyon başına geçmemeleri yönünde" ifadelerini kullandı.

(CC-MB-Y)



20.05.2017 13:24:14 TSI

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