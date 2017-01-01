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Kdz. Ereğli'de AK Partililer sabah kahvaltısında buluştu



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçmişte AK Parti'nin değişik kademelerinde görev alan teşkilat mensupları sabah kahvaltısında bir araya geldi. Partililer adına burada bir açıklama yapan AK Parti Zonguldak Eski İl Genel Meclisi üyesi Mehmet Özçiçek, parti içindeki kavgaya son verilmesini istedi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı'nın kuruluşundan bu yana değişik kademelerinde görev alan yaklaşık 100 kadar partili sabah kahvaltısında biraraya geldi. Partililer kahvaltıda sohbet edip durum değerlendirmesi yaptı. AK Parti'de daha önce Zonguldak İl Genel Meclisi Üyeliği yapan Mehmet Özçiçek, işi nedeniyle Antalya'da bulunan ve sabah kahvaltısına katılan Mustafa Uysal'a hoş geldin diyerek teşekkür etti. Özçiçek burada partililere hitaben yaptığı konuşmada partide devam eden iç çekişme ve kavgalara son verilmesini istedi. Özçiçek açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Siz kimsiniz ? Diyebilirsiniz. Biz partinin temeli, demiri, çimentosuyuz. Biz bu partinin her seçimde mücadelesini sürdüren emektarlarıyız. Biz, gerek teşkilat mensupları, gerek belediye, gerek milletvekilleri noktasında kendi içimizde oluşturduğumuz başarısız algıdan rahatsız olan tabanız. Partimizin zarar gördüğü bu algıdan kurtulması için yetkili ve etkili herkesi kendine gelmeye davet ediyoruz.

Biz kimsenin bireysel, kişisel ve siyasi hedefinin aracı değiliz. Biz davanın ve misyonumuzun başarılı olacağı ve tabanın değerlerine sahip çıkacak teşkilat disturunu bilen herkesle yürümeye hazırız.

Ancak kendinin oluşturduğu ekibinin bile yanında olmadığı bir teşkilat yapısının partimize verdiği zararları üzülerek izlemekteyiz. Sadece seçimden seçime hatırlanan, son dönemlerde seçimlerde hatırlanmayan bu taban partinin Ereğli'de ki bu gidişatından rahatsızdır. Eğitimi, kültürü, vizyonu ve misyonu yüksek olan şehrimizin tüm duyarlıklılarını ve hassasiyetlerini taşıyabilecek bir teşkilat yapısının oluşmasını temenni ediyoruz. Milletvekili, belediye başkanı, meclis üyesi ve diğer kademelerine aday adayı olmuş, aday olmuş, partimize görev yapmayı şiar edilmiş bir çok isme partimizin çalışmalarında ve etkinliklerinde görmemek veya kişisel koltuk kaygılarından dolayı davet edilmemeleri bu davaya hizmet etmez. Biz partimizin her türlü çalışmalarında dün olduğu gibi bu günde varız, yarında olacağız.

Bundan kişisel koltuk kavgaları olanların rahatsız duymasından ayrıca memnun oluruz. Birlik ve beraberliğimizin devam etmesi temennisi ile tüm katılan partililerimize teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarım."

Yapılan açıklamaların ardından partililer toplu halde fotoğraf çektirip sahilde gezi yaptı.

(VK-RFK-Y)



20.05.2017 13:29:21 TSI

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