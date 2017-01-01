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Zabıta ekiplerinden Ramazan denetimi



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Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Ramazan ayı öncesi denetimlerini sıklaştırdı.

Halkın Ramazan ayını sorunsuz geçirmesi amacıyla Karabük'te bulanan alışveriş merkezleri, fırın, market, kasap, pastane ve lokantalar denetleniyor.

Sağlık ve hijyen konusunda esnafların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunan Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri periyodik aralıklarla yapılan denetimlerin devam edileceğini bildirdi.

Zabıta ekiplerinin sık sık denetim yaparak halkın huzur ve güvenliğini sağladığını belirten Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "İnsan sağlığı bizim için her şeyden önemli. Denetimlerimizi esnafımızı zor durumda bırakmak için değil, evine yiyecek götüren vatandaşların hijyenik koşullarda üretilmiş gıdaları tüketebilmeleri için yapıyoruz. Esnafımızın genel manada bilinçli olduğunu da görüyoruz. Bu duyarlılık için esnafımıza da ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızın Ramazan ayını şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

(YE-YE-Y)



20.05.2017 13:29:31 TSI

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