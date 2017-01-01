ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Zabıta ekiplerinden Ramazan denetimi

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:29
Zabıta ekiplerinden Ramazan denetimi
Zabıta ekiplerinden Ramazan denetimi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Karabük Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Ramazan ayı öncesi denetimlerini sıklaştırdı.
Halkın Ramazan ayını sorunsuz geçirmesi amacıyla Karabük'te bulanan alışveriş merkezleri, fırın, market, kasap, pastane ve lokantalar denetleniyor.
Sağlık ve hijyen konusunda esnafların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunan Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri periyodik aralıklarla yapılan denetimlerin devam edileceğini bildirdi.
Zabıta ekiplerinin sık sık denetim yaparak halkın huzur ve güvenliğini sağladığını belirten Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "İnsan sağlığı bizim için her şeyden önemli. Denetimlerimizi esnafımızı zor durumda bırakmak için değil, evine yiyecek götüren vatandaşların hijyenik koşullarda üretilmiş gıdaları tüketebilmeleri için yapıyoruz. Esnafımızın genel manada bilinçli olduğunu da görüyoruz. Bu duyarlılık için esnafımıza da ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızın Ramazan ayını şimdiden tebrik ediyorum" dedi.
(YE-YE-Y)

20.05.2017 13:29:31 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Motosikletçilerden &quot;Cumhuriyet Korteji&quot;
YEREL

MOTOSİKLETÇİLERDEN "CUMHURİYET KORTEJİ"
SYM 2016-2017 yıl sonu sergisi açıldı
YEREL

SYM 2016-2017 YIL SONU SERGİSİ AÇILDI
Karabük'teki trafik kazası
YEREL

KARABÜK'TEKİ TRAFİK KAZASI
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL

HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI
Ölümlü kazanın sürücüsü tutuklandı
YEREL

ÖLÜMLÜ KAZANIN SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Safranbolu'da 19 Mayıs coşkusu
YEREL

SAFRANBOLU'DA 19 MAYIS COŞKUSU
Yıldız kızlar voleybol grup birinciliği müsabakaları Karabük'te başladı
YEREL

YILDIZ KIZLAR VOLEYBOL GRUP BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARI KARABÜK'TE BAŞLADI
Yenice'de 19 Mayıs coşkusu
YEREL

YENİCE'DE 19 MAYIS COŞKUSU
Kardemir Karabükspor'da hedef ilk 10
YEREL

KARDEMİR KARABÜKSPOR'DA HEDEF İLK 10
EN ÇOK OKUNANLAR
Hendek ve barikatlar Tosun ile daha güvenli aşılıyor
İŞ-YAŞAM

HENDEKLER 'TOSUN' İLE AŞILACAK

 1
  • 2 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Hande Yener'in nişanlısı bakın nereliymiş...