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Osman Saraç, Kitap Fuarında



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Bağımsız Yazarlar ve Şairler Derneğinin davetlisi olarak bir söyleşi gerçekleştiren şair-yazar-gazeteci Osman Saraç, şair ve yazarların sosyal hayatını anlattı.

Şair ve yazarların sorunlarını kronolojik olarak anlatan Osman Saraç, "Eğer ulusal kanallarda birileri elinizi tutmazsa maalesef kitabınızı tanıtmanız mümkün olamıyor. Yerel kanalları kullanıyoruz ama yeterli değil. Son yıllarda adımlar atıldı. Kültür bakanlığımızın bu konuda sevindirici çalışmaları var" dedi.

Kitap basım aşamasında dikkatli bir çalışmanın yapılması gerektiğine dikkat çeken Saraç, "Büyük yayınevleri bile ciddi hatalar yapabilmektedir. Bizzat yaşadım. İlk kitabımı büyük bir yayınevi bastı. Ama çok büyük hatalar yaptılar" diye konuştu.

(İG-RFK-Y)



20.05.2017 13:29:51 TSI

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