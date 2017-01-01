YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bursa'daki TEGV gönüllüleri engelli öğrencileri unutmadı

Bursa'daki TEGV gönüllüleri engelli öğrencileri unutmadı



(Fotoğraflı)



Süleyman Aydın

BURSA (İHA) - Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Bursa Öğrenim Birimi, "Farkındalık Haftası" Projesi'yle bu kez engelli öğrenciler için çalışma yaptı. 10-16 Mayıs tarihlerinde kutlanan "Engelliler Haftası" kapsamında, Gemlik'teki Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne giden gönüllüler, kurumdaki öğrencilerle bir dizi eğlenceli etkinliğe imza attı.

Proje hakkında bilgi veren Bursa Öğrenim Birimi Sorumlusu Elif Nur Akınet, gün boyu süren etkinlik ile birimdeki gönüllülerin öğrencilerle birlikte keyifli bir gün geçirdiğini söyledi. Akınet, Bursa Öğrenim Birimi olarak yıl içinde yaptıkları bir dizi etkinliğe ilave olarak bu kez de engelli öğrenciler için proje hazırladıklarını belirterek, "Gönüllülerimiz, öğrencilerle birlikte bahçedeki duvara resim çizdiler. Ebru çalışmaları, taş ve yüz boyama gibi etkinliklerle çocukların güzel zaman geçirip, güven duygularının geliştirilmesine destek olmaya çalıştık. Onların mutluluğu bizim de mutluluğumuz oldu" dedi.

Eğitim ve öğretimin hayatın tüm zamanlarını kapsayan bir süreç olduğunu, bu nedenle genel çerçevede ele alınması gerektiğini de belirten Elif Nur Akınet,"Çocuklarımızın üretken farklı düşünce ve inançlara saygılı, ayrım gözetmeyen bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunacak eğitim programları ile etkinlikler oluşturuyoruz. Bağışçı kurumlarımız ve gönüllerimizle Bursa'da etkili çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizin geleceğine yatırım yapmak isteyen herkesi gönüllü olamaya ve çalışmalarımıza destek vermeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan, yapılan çalışma sonrasında Rehabilitasyon Merkezi tarafından Akınet'e plaket takdim edildi.

(UGR-



20.05.2017 13:33:12 TSI

NNNN

