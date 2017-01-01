Amed Sportifli Sıddık'ın ayağı alçıya alındı
DİYARBAKIR (İHA) - Ayağında ve bileğinin üstünde çatlak tespit edilen Amed Sportif Faaliyetler'in tecrübeli futbolcularından Mehmet Sıddık İstemi'nin ayağı alçıya alındı.
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup Play Off yarı final maçında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile Diyarbakır'da oynana maçta rakibiyle girdiği ikili pozisyonda yerde kalan Mehmet Sıddık İstemi, tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan ve filmi çekilen futbolcunun sağ ayak üst bileğinde çatlak meydana geldiği tespit edildi. Ayağı alçıya alınan Mehmet Sıddık İstemi daha sonra evine getirildi. 15 gün ayağı alçıda kalacak olan Mehmet Sıddık İstemi'nin kısa sürede iyileşmesinin beklendiği belirtildi.
(MÇ-AKK-S)
20.05.2017 13:36:11 TSI
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