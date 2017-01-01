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OKÜ'de mezuniyet coşkusu

- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) 2016-2017 akademik yılı mezuniyet töreni OKÜ Stadyumunda yapıldı



(Fotoğraflı)



Kasım Karadağ

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) 2016-2017 akademik yılı mezuniyet töreni OKÜ Stadyumunda yapıldı.

Mezuniyet törenine Osmaniye Valisi Kerem Al, Belediye Başkan Vekili Melih Loş, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanları, Enstitü Müdürleri, Meslek Yüksekokulu ve Yüksekokul Müdürleri ile diğer akademisyenler sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Mezun öğrencilerin geçidi ile başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından OKÜ Mehteran Takımı gösterisini sundu. Daha sonra OKÜ mezunları adına konuşma yapan 2016-2017 akademik yılı mezunlarından Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Kübra Morca, Üniversite'nin kurulduğu günden bu yana Osmaniye'yi ve kendisini marka yapmayı hedeflediğini ve kısa zamanda güneyin parlayan yıldızı haline geldiğini söyledi.

Törenin devamında konuşan OKÜ Mezunlar Derneği (OKÜMDER) Basın Sözcüsü Nihal Büyükköşger ise OKÜMDER olarak mezun öğrencilerle her daim irtibatta olacaklarını ifade ederek, öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk ise yaptığı konuşmada, "Üniversitemizin 2 enstitü, 6 fakülte, 3 yüksekokul ve 5 meslek yüksek okulunda 13 Bin 500 civarında öğrencisi ve 720 akademik personeli ile önlisans, lisans ve yüksek lisans mezunları vermenin yanı sıra doktora mezunları da vererek kendi öğretim üyelerini yetiştirmenin haklı gururunu ve kıvancını yaşıyoruz" dedi.

Törende konuşan Osmaniye Valisi Kerem Al ise, mezun olan öğrencilerin mezuniyet coşkusu paylaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Malumunuz olduğu üzere değişimin, dönüşümün ve rekabetin baş döndürücü olduğu bir çağda yaşıyoruz. Ülkelerin kaderleri bununla ilintilidir. Hiçbirimizin bunu ıskalama lüksü yoktur. Bu amaçla ilim irfan yuvası olan üniversitelerimiz bu doğrultuda sorumluluk almışlar ve hizmet üretmektedirler. Üniversitemizin kapasitesinin ve başarısının artması övünç kaynağımızdır" diye konuştu.

Sözlerinin devamında öğrencilere hitap eden Vali Al, diplomanın kendi başına yetmeyeceğini belirterek, "Eğitim ve öğretimin hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu aklınızdan çıkarmayınız. İşinizi severek yapınız. Çünkü en büyük vatanseverlik, işini en iyi şekilde yapmaktır. Bundan sonra önünüzde çok önemli seçimler olacaktır. Özellikle iki seçim çok önemli; işinizi ve eşinizi iyi seçmelisiniz. Bu iki seçim konusunda yapacağınız hata, başarı ve mutluluğunuzu etkileyecektir. Sizlere bundan sonraki hayatınızda başarı ve mutluluk diliyorum. Yolunuz aydınlık, bahtınız açık olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Osmaniye Milletvekilleri tarafından gönderilen tebrik mesajları okundu. Mesajların okunmasının ardından Vali Kerem Al ve protokol mensupları tarafından OKÜ Fakülteleri ve Meslek Yüksekokullarından, tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olan öğrencilere, başarı belgeleri ve hediyeleri takdim edildi. Fakülte ve Meslek Yüksek Okulları birincileri yaş kütüğüne isimleri çaktı.

Tören sonunda öğrencilerin kep atma töreni gerçekleştirildi.

(KSM-Y)



20.05.2017 13:37:55 TSI

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