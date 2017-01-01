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Ekmek üreticilerine hijyen eğitimi verildi

- Osmaniye Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Osmaniye merkezde faaliyet gösteren ekmek üreticilerine yönelik hijyen eğitimi düzenlendi



(Fotoğraflı)



Kasım Karadağ

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Osmaniye merkezde faaliyet gösteren ekmek üreticilerine yönelik hijyen eğitimi düzenlendi.

Osmaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği toplantı salonunda Osmaniye Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Osmaniye Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve Türkiye Fırıncılar Federasyonu ile ortaklaşa olarak gerçekleştirilen toplantıya Osmaniye Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Sekreteri Esra Yılmazer, Genel Koordinatör Necdet Çokhamur ve Osmaniye Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Çapar, Osmaniye merkezde faaliyet gösteren fırınlarda ekmek üretiminde, satışında ve dağıtımında görev alan personel ve işletme sahipleri katıldı.

Eğitimlerle ilgili bir açıklama yapan Osmaniye Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam "Bu eğitimler ilçelerimizde düzenlenecek eğitimlerle devam edecek. Bu sertifikaların mevzuat açısından zorunlu olarak alınması gerektiği için almayan işletmeler diğer eğitimler için kayıtlarını bir an önce yaptırmaları gerekiyor. Bu kayıtlar işletmelerin yararına olacaktır. Yapılan denetimlerde işletmelerin kusurlarını bularak ceza kesmek amacını gütmüyoruz. Her denetimi bir eğitim fırsatı olarak görüyoruz. Temizlik imandan gelir. Yaptırımlara gerek kalmadan üreticilerimizin bu bilinçle hareket etmeleri gerekiyor" diye konuştu.

Eğitimde Gıda Yüksek Mühendisi Onur Tenekeci tarafından ekmek üretimi ile ilgili gıda mevzuatı, hijyen ve sanitasyon ile ilgili tanımlar, personel, işyeri ve ekipman hijyeni, fırınlarda HACCP uygulamaları, gıda zehirlenmeleri, ekmek tüketiminin önemi ve ekmek israfının azaltılması için alınması gerekli tedbirler hakkında bilgiler verildi.

Eğitim sonunda Gıda Yüksek Mühendisi Onur Tenekeci tarafından katılımcılara yazılı sınav düzenlendi.

(KSM-Y)



20.05.2017 13:38:44 TSI

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